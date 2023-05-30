Домашний компот из клубники – это отличный освежающий напиток, который порадует вас летом и зимой. Его готовят из свежих ягод, благодаря чему сохраняется вся их польза. И если вы хотите, чтобы они были целые и не разваривались, компот лучше готовить без стерилизации.

В одном из блогов (ivanka_melania) в Instagram был опубликован рецепт клубничного компота без стерилизации на зиму.

Ингредиенты на 3-литровую банку:

клубника – 1-1,5 л

сахар – 150-200 г

лимонная кислота – 1 ч. л.

кипяток

Способ приготовления:

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1. Сначала подготовить клубнику, тщательно помыть и оторвать хвостики. Высыпать ягодки в сухую простерилизованную банку.

2. Добавить в клубнику сахар и лимонную кислоту.

3. Наполнить банку кипятком. Закатать крышками и хорошо встряхнуть, чтобы сахар растворился.

4. Обязательно перевернуть банки вверх дном, накрыть чем-нибудь теплым и оставить, чтобы полностью охладился. Затем хранить напиток в прохладном темном месте.

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