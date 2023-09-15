Все знают, что из винограда выходит вкусное домашнее вино и настойка. Однако, на зиму можно заготовить еще и компот. Его легко и быстро приготовить в домашних условиях даже без стерилизации. Для яркого вкуса напиток можно дополнить яблоками или лимоном.

Фудблогер Лилия с ником lileklilek2 на своей странице в Instagram поделилась рецептом виноградного компота на зиму без стерилизации.

Ингредиенты на 2-литровую банку:

виноград – 400-500 г

сахар – стакан объемом – 150 мл

лимонная кислота – 0,5 кофейной ложки

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Способ приготовления:

1. Для начала нужно подготовить банки и крышки, тщательно их помыть. Стерилизовать не обязательно, ведь внутрь закладывается сырой продукт.

2. В каждую банку налить понемногу кипятку и накрыть крышкой. Оставить в таком виде до теплого состояния. Это позволит проверить банки на прочность.

3. Виноград тоже подготовить, перебрать и почистить от хвостиков. Выложить в банки.

4. Насыпать в банки сахар и лимонную кислоту. Наполнить тары крутым кипятком, накрыть крышкой и слегка встряхнуть их, чтобы растворился сахар.

5. Перевернуть банки вверх дном и укутать чем-нибудь теплым, оставить в таком виде до полного охлаждения. В охлажденном виде хранить компот при комнатной температуре. Готово!

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