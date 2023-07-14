Лечо из кабачков и томатной пастой на зиму: рецепт вкусной, пикантной закуски

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт закуски из кабачков на зиму

Лечо – отличная зимняя закуска, которую можно готовить с кабачков, баклажанов и помидоров. Если вы любите острые закуски, добавьте в основу чеснок и специи. 

Рецепт лечо на зиму

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусного кабачкового лечо на зиму, которые готовится с томатной пастой и овощами. 

Как правильно приготовить вкусное лето из кабачков
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Ингредиенты:

  • кабачки – 15 шт. 
  • томатная паста – 400 г
  • красный сладкий перец – 10 шт. 
  • чеснок – 1 головка
  • соль – 2,5 ст. л.
  • сахар – 3 ст. л.
  • уксус 12% – 1/2 стакана
  • вода – 1,5 л

Способ приготовления:

1. Томатную пасту смешайте с водой и перелейте в эмалированную кастрюлю, доведите до кипения. Добавьте в нее сахар, соль, растительное масло и варите 7-10 минут.

Как правильно приготовить лечо

2. Кабачки и перец порежьте средними кусками. Чеснок нарежьте мелкими кусками.

Кабачки для блюда

4. Добавьте в томатную пасту перец и чеснок, варите 10 минут, после добавьте кабачки и варите 20 минут. 

5. За 10 минут до окончания приготовления добавьте в консервацию уксус и законсервируйте лечо.

Лечо на зиму

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