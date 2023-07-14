Лечо из кабачков и томатной пастой на зиму: рецепт вкусной, пикантной закуски
Лечо – отличная зимняя закуска, которую можно готовить с кабачков, баклажанов и помидоров. Если вы любите острые закуски, добавьте в основу чеснок и специи.
Редакция FoodOboz делится рецептом вкусного кабачкового лечо на зиму, которые готовится с томатной пастой и овощами.
Ингредиенты:
- кабачки – 15 шт.
- томатная паста – 400 г
- красный сладкий перец – 10 шт.
- чеснок – 1 головка
- соль – 2,5 ст. л.
- сахар – 3 ст. л.
- уксус 12% – 1/2 стакана
- вода – 1,5 л
Способ приготовления:
1. Томатную пасту смешайте с водой и перелейте в эмалированную кастрюлю, доведите до кипения. Добавьте в нее сахар, соль, растительное масло и варите 7-10 минут.
2. Кабачки и перец порежьте средними кусками. Чеснок нарежьте мелкими кусками.
4. Добавьте в томатную пасту перец и чеснок, варите 10 минут, после добавьте кабачки и варите 20 минут.
5. За 10 минут до окончания приготовления добавьте в консервацию уксус и законсервируйте лечо.
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