Лечо – отличная зимняя закуска, которую можно готовить с кабачков, баклажанов и помидоров. Если вы любите острые закуски, добавьте в основу чеснок и специи.

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусного кабачкового лечо на зиму, которые готовится с томатной пастой и овощами.

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Ингредиенты:

кабачки – 15 шт.

томатная паста – 400 г

красный сладкий перец – 10 шт.

чеснок – 1 головка

соль – 2,5 ст. л.

сахар – 3 ст. л.

уксус 12% – 1/2 стакана

вода – 1,5 л

Способ приготовления:

1. Томатную пасту смешайте с водой и перелейте в эмалированную кастрюлю, доведите до кипения. Добавьте в нее сахар, соль, растительное масло и варите 7-10 минут.

2. Кабачки и перец порежьте средними кусками. Чеснок нарежьте мелкими кусками.

4. Добавьте в томатную пасту перец и чеснок, варите 10 минут, после добавьте кабачки и варите 20 минут.

5. За 10 минут до окончания приготовления добавьте в консервацию уксус и законсервируйте лечо.

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