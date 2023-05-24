Маринованные чесночные стрелки на зиму: пикантная закуска, которую не купишь в магазине
Маринованные чесночные стрелки – это пикантная закуска с ярким вкусом и освежающим ароматом. Готовится она элементарно и для приготовления нужно сделать только удачный маринад, но в результате вы получаете отличное дополнение к гарнирам и оригинальное самостоятельное блюдо.
Редакция FoodOboz выбрала для поделиться с вами простейшим рецептом консервированных чесночных стрелок на зиму.
Ингредиенты:
- чесночные стрелки
- морковь
- укроп
Маринад:
- вода – 1 л
- соль – 1 ст. л.
- уксус – 3 ст. л.
- сахар – 2 ст. л.
- зерна горчицы и кориандра – по 10 г
Способ приготовления:
1. Стрелки чеснока тщательно вымыть и порезать в виде палочек длиной по 8-10 сантиметров.
2. Морковь натереть на терке для корейской моркови.
3. В чистую и сухую банку выложить морковь, стрелки, а сверху выложить пучки укропа. Залить банки горячей водой, накрыть крышками и оставить в таком виде на 10 минут.
4. Далее нужно слить воду из банок в кастрюлю. Поставить на огонь и довести до кипения. В кипящую воду добавить соль, сахар, уксус и зерна горчицы. Перемешать и кипятить несколько минут.
5. Горячим маринадом наполнить банки. Закатать крышками, перевернуть вверх дном, накрыть чем-нибудь теплым и оставить в таком виде до полного охлаждения.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: