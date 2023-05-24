Маринованные чесночные стрелки – это пикантная закуска с ярким вкусом и освежающим ароматом. Готовится она элементарно и для приготовления нужно сделать только удачный маринад, но в результате вы получаете отличное дополнение к гарнирам и оригинальное самостоятельное блюдо.

Редакция FoodOboz выбрала для поделиться с вами простейшим рецептом консервированных чесночных стрелок на зиму.

Ингредиенты:

чесночные стрелки

морковь

укроп

Маринад:

вода – 1 л

соль – 1 ст. л.

уксус – 3 ст. л.

сахар – 2 ст. л.

зерна горчицы и кориандра – по 10 г

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Способ приготовления:

1. Стрелки чеснока тщательно вымыть и порезать в виде палочек длиной по 8-10 сантиметров.

2. Морковь натереть на терке для корейской моркови.

3. В чистую и сухую банку выложить морковь, стрелки, а сверху выложить пучки укропа. Залить банки горячей водой, накрыть крышками и оставить в таком виде на 10 минут.

4. Далее нужно слить воду из банок в кастрюлю. Поставить на огонь и довести до кипения. В кипящую воду добавить соль, сахар, уксус и зерна горчицы. Перемешать и кипятить несколько минут.

5. Горячим маринадом наполнить банки. Закатать крышками, перевернуть вверх дном, накрыть чем-нибудь теплым и оставить в таком виде до полного охлаждения.

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