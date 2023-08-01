Маринованные огурцы "Пикули" – это отличная закуска, которую можно есть самостоятельно, добавлять в салаты и использовать в бургерах. Благодаря удачному сочетанию специй они получаются пряные и кисло-сладкие. Готовятся элементарно и с ними не нужно долго возиться.

Фудблогер Юлия с ником juli_co.ok на своей странице в Instagram поделилась рецептом маринованных огурцов кружочками "Пикули".

Ингредиенты:

огурцы – 1 кг

репчатый лук – 250 г

соль – 2 ч. л.

яблочный уксус – 350 мл

сахар – 300 г

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куркума – 0,5 ч. л.

французская горчица – 2 ст.л.

Способ приготовления:

1. Для начала нужно тщательно помыть огурцы, отрезать у них хвостики и порезать овощи кольцами.

2. Порезать полукольцами лук. Смешать его с огурцами.

3. Добавить к овощам соль, перемешать и оставить на 3 часа, чтобы пустили сок.

4. Когда пройдет отведенное время, с огурцов нужно слить сок, добавить уксус, сахар, куркуму и горчицу. Перемешайте и поставьте на огонь. Довести до кипения и готовить 3 минуты.

5. Сразу после этого разложить огурцы в стерильные банки. Закрыть крышками, перевернуть вверх дном, укутать чем-нибудь теплым и оставить до полного охлаждения. Готово!

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