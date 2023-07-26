Маринованные огурцы по-турецки с горчицей и лимоном без стерилизации: делимся рецептом вкусной закуски на зиму

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт огурцов

Маринованные огурцы умеет готовить каждая хозяйка. Очень вкусно будет со специями, листьями ягод, с чесноком, перцем чили и кетчупом. Еще пикантные огурцы получатся с лимоном, горчицей в зернах. 

Как приготовить вкусные маринованные огурцы

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусных маринованных огурцов по-турецки с горчицей и лимоном без стерилизации. 

Маринованные огурцы
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Ингредиенты:

  • огурцы 
  • перец чили – 1 шт. 
  • листья смородины, хрена, вишни, зонтики укропа 
  • чеснок – 3 зуб. 
  • горчица в зернах
  • перец душистый 

Маринад: 

  • сахар – 1 ч. л.
  • соль крупная – 1 ст. л.
  • лимон – 1 шт. 
  • уксус яблочный – 1 ч. л.
  • вода 

Способ приготовления:

1. Помойте огурцы, обрежьте кончики. Перец чили порежьте. В банки выложите чеснок, листья, укроп, горчицу в зернах, ломтики лимона, сверху выложите огурцы. Залейте кипятком и оставьте на 10 минут. 

Приготовление огурцов

2. Маринад: слейте воду с банок, добавьте сахар, соль, влейте уксус, доведите до кипения. Залейте огурцы маринадом, законсервируйте и переверните банки. 

Готовые огурцы с лимоном и горчицей

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