Маринованные огурцы умеет готовить каждая хозяйка. Очень вкусно будет со специями, листьями ягод, с чесноком, перцем чили и кетчупом. Еще пикантные огурцы получатся с лимоном, горчицей в зернах.

Редакция FoodOboz делится рецептом вкусных маринованных огурцов по-турецки с горчицей и лимоном без стерилизации.

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Ингредиенты:

огурцы

перец чили – 1 шт.

листья смородины, хрена, вишни, зонтики укропа

чеснок – 3 зуб.

горчица в зернах

перец душистый

Маринад:

сахар – 1 ч. л.

соль крупная – 1 ст. л.

лимон – 1 шт.

уксус яблочный – 1 ч. л.

вода

Способ приготовления:

1. Помойте огурцы, обрежьте кончики. Перец чили порежьте. В банки выложите чеснок, листья, укроп, горчицу в зернах, ломтики лимона, сверху выложите огурцы. Залейте кипятком и оставьте на 10 минут.

2. Маринад: слейте воду с банок, добавьте сахар, соль, влейте уксус, доведите до кипения. Залейте огурцы маринадом, законсервируйте и переверните банки.

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