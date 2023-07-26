Маринованные огурцы по-турецки с горчицей и лимоном без стерилизации: делимся рецептом вкусной закуски на зиму
Маринованные огурцы умеет готовить каждая хозяйка. Очень вкусно будет со специями, листьями ягод, с чесноком, перцем чили и кетчупом. Еще пикантные огурцы получатся с лимоном, горчицей в зернах.
Редакция FoodOboz делится рецептом вкусных маринованных огурцов по-турецки с горчицей и лимоном без стерилизации.
Ингредиенты:
- огурцы
- перец чили – 1 шт.
- листья смородины, хрена, вишни, зонтики укропа
- чеснок – 3 зуб.
- горчица в зернах
- перец душистый
Маринад:
- сахар – 1 ч. л.
- соль крупная – 1 ст. л.
- лимон – 1 шт.
- уксус яблочный – 1 ч. л.
- вода
Способ приготовления:
1. Помойте огурцы, обрежьте кончики. Перец чили порежьте. В банки выложите чеснок, листья, укроп, горчицу в зернах, ломтики лимона, сверху выложите огурцы. Залейте кипятком и оставьте на 10 минут.
2. Маринад: слейте воду с банок, добавьте сахар, соль, влейте уксус, доведите до кипения. Залейте огурцы маринадом, законсервируйте и переверните банки.
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