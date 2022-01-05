Медовик, для которого не нужно раскачивать коржи: как приготовить торт на скорую руку

Медовик – это вкуснейший домашний торт на основе нежных медовых коржей и сливочного крема. И хоть приготовить десерт совсем не тяжело и справится с ним любая хозяйка. Но долго возиться с коржами мало кто любит. Поэтому существует очень удобная альтернатива.

Рецептом медовика без раскачки коржей поделилась фудблогер oksana_foodblogg. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

масло сливочное – 150 г

сахар – 90 г

мед – 2 ст. л.

соды – 1 ч. л.

яйца – 2 шт

мука – 200 г

сметана 20% – 600 г

сахарная пудра – 100 г

Видео дня

Способ приготовления:

1. В сотейнике смешать масло, сахар, мед. Довести до кипения.

2. Добавить соду и помешивать до тех пор, пока масса не начнет пениться. Варить несколько минут до карамельного цвета. Убрать с плиты и дать остыть.

3. Добавить по одному яйцу, помешивая венчиком.

4. Постепенно добавить муку.

5. Полученное тесто вылить в форму.

6. Выпекать при температуре 180 градусов 10-12 минут.

7. Полученный корж охладить и разделить на 4 равных коржа.

8. Для приготовления крема следует смешать сметану с сахарной пудрой.

9. Перемазать торт кремом. Посыпать крошкой.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить ленивый медовик без варки меда и раскачки коржей.