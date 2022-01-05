Медовик, для которого не нужно раскачивать коржи: как приготовить торт на скорую руку
Медовик – это вкуснейший домашний торт на основе нежных медовых коржей и сливочного крема. И хоть приготовить десерт совсем не тяжело и справится с ним любая хозяйка. Но долго возиться с коржами мало кто любит. Поэтому существует очень удобная альтернатива.
Рецептом медовика без раскачки коржей поделилась фудблогер oksana_foodblogg. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
масло сливочное – 150 г
сахар – 90 г
мед – 2 ст. л.
соды – 1 ч. л.
яйца – 2 шт
мука – 200 г
сметана 20% – 600 г
сахарная пудра – 100 г
Способ приготовления:
1. В сотейнике смешать масло, сахар, мед. Довести до кипения.
2. Добавить соду и помешивать до тех пор, пока масса не начнет пениться. Варить несколько минут до карамельного цвета. Убрать с плиты и дать остыть.
3. Добавить по одному яйцу, помешивая венчиком.
4. Постепенно добавить муку.
5. Полученное тесто вылить в форму.
6. Выпекать при температуре 180 градусов 10-12 минут.
7. Полученный корж охладить и разделить на 4 равных коржа.
8. Для приготовления крема следует смешать сметану с сахарной пудрой.
9. Перемазать торт кремом. Посыпать крошкой.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить ленивый медовик без варки меда и раскачки коржей.