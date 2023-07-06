Классическую намазку из сала можно приготовить кое-что по-новому. А именно, дополнить чесночными стрелками и, конечно, специями. Закуска получается пикантной, ароматной, отлично подойдет к борщу. К тому же ее можно хранить на зиму.

В одном из кулинарных блогов (Анна Пилипюк. Бабушкины советы.) в YouTube был опубликован рецепт пикантной намазки из сала и чесночных стрелок.

Ингредиенты:

сало – 350 г

чесночные стрелки – 115 г

соль – 1 ч. л.

перец – 0,5 ч. л.

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Способ приготовления:

1. Сначала нужно подготовить чесночные стрелки. А именно, отрезать у них острую частицу с семенами. После этого тщательно промыть и лучше просушить.

2. На этом этапе необходимо смолоть чесночные стрелки и сало, чередуя их между собой.

3. В полученную массу добавить соль и перец. Все тщательно перемешать.

4. Готовую закуску разложить в сухие банки и закрыть крышками. Хранить в прохладном месте. Готово!

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