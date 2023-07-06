Намазка из сала и чесночных стрелок: идеальная закуска к борщу
Классическую намазку из сала можно приготовить кое-что по-новому. А именно, дополнить чесночными стрелками и, конечно, специями. Закуска получается пикантной, ароматной, отлично подойдет к борщу. К тому же ее можно хранить на зиму.
В одном из кулинарных блогов (Анна Пилипюк. Бабушкины советы.) в YouTube был опубликован рецепт пикантной намазки из сала и чесночных стрелок.
Ингредиенты:
- сало – 350 г
- чесночные стрелки – 115 г
- соль – 1 ч. л.
- перец – 0,5 ч. л.
Способ приготовления:
1. Сначала нужно подготовить чесночные стрелки. А именно, отрезать у них острую частицу с семенами. После этого тщательно промыть и лучше просушить.
2. На этом этапе необходимо смолоть чесночные стрелки и сало, чередуя их между собой.
3. В полученную массу добавить соль и перец. Все тщательно перемешать.
4. Готовую закуску разложить в сухие банки и закрыть крышками. Хранить в прохладном месте. Готово!
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как пожарить чесночные стрелки в соевом соусе.