На кустах молодого чеснока всегда появляются так называемые стрелки, которые хозяйки обычно выбрасывают. Но не торопитесь этого делать. Чесноковые стрелки можно очень вкусно готовить: тушить, жарить, мариновать.

В одном из кулинарных блогов (yizhakultura) в Instgram был опубликован рецепт жареных чесночных стрелок в соевом соусе.

Ингредиенты:

чесночные стрелки – 300 г

соевый соус – 1 ст. л.

семена кунжута – 1 ст. л.

масло растительное – 2 ст. л.

сливочное масло – 20 г

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Способ приготовления:

1. Помыть стрелки и порезать на одинаковые куски.

2. На сковородку налить растительное масло и выложить стрелки, накрыть крышкой и жарить на среднем огне 10 минут до мягкости.

3. Дальше сделать большой огонь, добавить соевый соус и семена кунжута, хорошо все прожарить.

4. В конце добавить сливочное масло для вкуса и аромата. Приятного аппетита!

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