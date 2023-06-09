Не выбрасывайте! Как вкусно приготовить чесночные стрелки за 15 минут: рецепт
На кустах молодого чеснока всегда появляются так называемые стрелки, которые хозяйки обычно выбрасывают. Но не торопитесь этого делать. Чесноковые стрелки можно очень вкусно готовить: тушить, жарить, мариновать.
В одном из кулинарных блогов (yizhakultura) в Instgram был опубликован рецепт жареных чесночных стрелок в соевом соусе.
Ингредиенты:
- чесночные стрелки – 300 г
- соевый соус – 1 ст. л.
- семена кунжута – 1 ст. л.
- масло растительное – 2 ст. л.
- сливочное масло – 20 г
Способ приготовления:
1. Помыть стрелки и порезать на одинаковые куски.
2. На сковородку налить растительное масло и выложить стрелки, накрыть крышкой и жарить на среднем огне 10 минут до мягкости.
3. Дальше сделать большой огонь, добавить соевый соус и семена кунжута, хорошо все прожарить.
4. В конце добавить сливочное масло для вкуса и аромата. Приятного аппетита!
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