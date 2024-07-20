Огурцы как у Mcdonalds мечтает сделать на своей кухне каждая хозяйка, ведь они действительно необыкновенно вкусны в прекрасно подходят к любому блюду. Они станут отличным дополнением к шаурме, бургерам, простым бутербродам и многому другому.

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Пора воплощать мечты в реальность, и наконец научиться готовить именно такие огурцы. В этом помогла фудблогерс ником bonitavkusnoo, которая в своем Instagram подробно описала весь процесс.

Ингредиенты

Огурцы – 3 кг

Сахар – 170 гр

Уксус яблочный или 6% – 250 мл.

Масло растительное – 100 мл

Соль – 2,3 ст.л.

Сухой чеснок – 1 ч.л.

Черный перец молотый – 1 ч.л.

Куркума – 3 ст.л.

Французская горчица – 10 ст.л.

Способ приготовления

1. Огурцы порезать кольцами приблизительно по 3-5 мм.

2. К огурцам добавить все ингредиенты, перемешать и оставить на 15 минут.

3. Поставить огурцы на огонь и проварить 15 минут.

4. Разложить по стерилизованным банкам и закрутить стерилизованными крышками.

5. Из такого количества ингредиентов должно получиться 4 литра готового продукта.

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