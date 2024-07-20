Огурцы как у McDonalds: как законсервировать овощ на бургеры, шаурму и бутерброды
Огурцы как у Mcdonalds мечтает сделать на своей кухне каждая хозяйка, ведь они действительно необыкновенно вкусны в прекрасно подходят к любому блюду. Они станут отличным дополнением к шаурме, бургерам, простым бутербродам и многому другому.
Пора воплощать мечты в реальность, и наконец научиться готовить именно такие огурцы. В этом помогла фудблогерс ником bonitavkusnoo, которая в своем Instagram подробно описала весь процесс.
Ингредиенты
- Огурцы – 3 кг
- Сахар – 170 гр
- Уксус яблочный или 6% – 250 мл.
- Масло растительное – 100 мл
- Соль – 2,3 ст.л.
- Сухой чеснок – 1 ч.л.
- Черный перец молотый – 1 ч.л.
- Куркума – 3 ст.л.
- Французская горчица – 10 ст.л.
Способ приготовления
1. Огурцы порезать кольцами приблизительно по 3-5 мм.
2. К огурцам добавить все ингредиенты, перемешать и оставить на 15 минут.
3. Поставить огурцы на огонь и проварить 15 минут.
4. Разложить по стерилизованным банкам и закрутить стерилизованными крышками.
5. Из такого количества ингредиентов должно получиться 4 литра готового продукта.
На OBOZ.UA есть и другие рецепты консерваций: