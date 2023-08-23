Салат из огурцов по-корейски – бюджетное блюдо на все случаи жизни. Его можно подавать самостоятельно, а также с гарнирами. В салате самое важное – это добавление пикантных специй и приправ. А чтобы огурцы были хрустящие, их нужно правильно порезать и дать хорошо замариноваться.

Шеф-повар Мартин Маленец (malovanets.food) на своей странице в Instagram поделился рецептом салата из огурцов по-корейски.

Ингредиенты:

огурцы – 10 шт (желательно брать небольшого размера)

соевый соус – 50 мл

чеснок – 2 зубчика

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кунжут – 1-2 ч. л.

сушеный перец чили – 1 ч. л.

уксус

сахар, соль

Способ приготовления:

1. Для начала нужно помыть и нарезать огурцы удобным способом, в рецепте рекомендуют сделать это полукольцами. Главное – резать не очень тонко.

2. Зеленый лук измельчить, чеснок выжать через пресс.

3. В пакет сложить порезанные огурцы, добавить лук, чеснок, кунжут, соевый соус, сахар, уксус, чили. Закрыть пакет и хорошо помять огурцы руками, сделать так называемый "массаж". Для наилучшего эффекта можно немного отбить огурцы кухонным молотком.

4. Маринованные огурцы можно есть сразу, заправив кунжутным маслом, но лучше оставить на 30 минут, чтобы они помаринировались. Приятного аппетита!

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