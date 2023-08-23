Огурцы по-корейски без моркови: рецепт закуски быстрого приготовления

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,8 т.
Огурцы по-корейски без моркови: рецепт закуски быстрого приготовления

Салат из огурцов по-корейски – бюджетное блюдо на все случаи жизни. Его можно подавать самостоятельно, а также с гарнирами. В салате самое важное – это добавление пикантных специй и приправ. А чтобы огурцы были хрустящие, их нужно правильно порезать и дать хорошо замариноваться.

Шеф-повар Мартин Маленец (malovanets.food) на своей странице в Instagram поделился рецептом салата из огурцов по-корейски.

Рецепт салата из огурцов по-корейски

Ингредиенты:

  • огурцы – 10 шт (желательно брать небольшого размера)
  • соевый соус – 50 мл
  • чеснок – 2 зубчика
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  • кунжут – 1-2 ч. л.
  • сушеный перец чили – 1 ч. л.
  • уксус
  • сахар, соль

Способ приготовления:

1. Для начала нужно помыть и нарезать огурцы удобным способом, в рецепте рекомендуют сделать это полукольцами. Главное – резать не очень тонко.

Салат из огурцов без майонеза

2. Зеленый лук измельчить, чеснок выжать через пресс.

3. В пакет сложить порезанные огурцы, добавить лук, чеснок, кунжут, соевый соус, сахар, уксус, чили. Закрыть пакет и хорошо помять огурцы руками, сделать так называемый "массаж". Для наилучшего эффекта можно немного отбить огурцы кухонным молотком.

Салат с огурцами и соевым соусом

4. Маринованные огурцы можно есть сразу, заправив кунжутным маслом, но лучше оставить на 30 минут, чтобы они помаринировались. Приятного аппетита!

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