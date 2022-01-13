Пышные вареники на пару: что нельзя добавлять в тесто, чтобы не были тугими

Вареники – это любимое блюдо каждого украинца. Сытно, вкусно и очень просто – что может быть лучше. Их можно отварить в обычной кастрюле, как это обычно делают. А можно приготовить на пару – именно так вареники получаются по-особому мягкими и пышными.

Как приготовить вареники с клубникой на пару и удачное тесто на кефире, рассказал участник "МастерШеф" и популярный кулинар Николай Люлько. Эксперт также отметил, что в тесто не стоит добавлять яиц, иначе – вареники получатся слишком тугими. Опубликовано в Instagram.

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Ингредиенты:

Для теста:

кефир – 500 мл

мука – 750 г

соль – 1 ч. л.

соды – 1 ч. л.

сахар – 2 ст. л.

Для начинки:

клубника замороженная – 900 г

Способ приготовления:

1. Смешать все сухие ингредиенты для теста.

2. Сделать небольшое углубление внутри и налить кефир. Замесить эластичное тесто, завернуть в пленку и оставить на 30 минут.

3. Готовое тесто раскатать и вырезать круги.

4. Порезать клубнику.

5. Сформировать вареники.

6. Готовить на пару в течение 7 минут.

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