Рогалики с повидлом, как пух: рецепт простейшего теста без дрожжей и яиц

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Рогалики с повидлом, как пух: рецепт простейшего теста без дрожжей и яиц

Рогалики – это очень вкусная домашняя выпечка, которую можно приготовить с разными начинками: маком, вишнями, яблоками, повидлом или шоколадом, а также из разного теста: дрожжевого, листового, фило или заварного.

Фудблогер Виктория (live_and_cooking) на своей странице в TikTok поделилась рецептом рогаликов с повидлом, в основе которых самое простое тесто на сметане без яиц.

Рецепт рогаликов с повидлом без яиц

Ингредиенты на 50 шт.

  • мука – 500 г
  • масло сливочное – 200 г
  • сметана – 200 г
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  • сахар – 100 г
  • соль
  • сода – 0,5 ч. л. + уксус – 1 ч. л.
  • яблочный джем для начинки

Способ приготовления:

1. Смешать муку, щепотку соли, сахар, сметану, растопленное сливочное масло и гашеную соду уксусом. Замесить мягкое, упругое тесто.

Тесто без яиц на рогалики

2. Далее выложить тесто на рабочую поверхность и сформовать из него колбаску. Разделить ее на 6 одинаковых частей. Каждую часть теста раскатать в круг и нарезать в виде одинаковых треугольников.

3. На сторону каждого треугольника выложить начинку и завернуть в рогалик.

Рогалики с повидлом за 20 минут

4. Выпекать при температуре 180 градусов 20 минут.

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