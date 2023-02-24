Рогалики с повидлом, как пух: рецепт простейшего теста без дрожжей и яиц
Рогалики – это очень вкусная домашняя выпечка, которую можно приготовить с разными начинками: маком, вишнями, яблоками, повидлом или шоколадом, а также из разного теста: дрожжевого, листового, фило или заварного.
Фудблогер Виктория (live_and_cooking) на своей странице в TikTok поделилась рецептом рогаликов с повидлом, в основе которых самое простое тесто на сметане без яиц.
Ингредиенты на 50 шт.
- мука – 500 г
- масло сливочное – 200 г
- сметана – 200 г
- сахар – 100 г
- соль
- сода – 0,5 ч. л. + уксус – 1 ч. л.
- яблочный джем для начинки
Способ приготовления:
1. Смешать муку, щепотку соли, сахар, сметану, растопленное сливочное масло и гашеную соду уксусом. Замесить мягкое, упругое тесто.
2. Далее выложить тесто на рабочую поверхность и сформовать из него колбаску. Разделить ее на 6 одинаковых частей. Каждую часть теста раскатать в круг и нарезать в виде одинаковых треугольников.
3. На сторону каждого треугольника выложить начинку и завернуть в рогалик.
4. Выпекать при температуре 180 градусов 20 минут.
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