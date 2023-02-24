Рогалики – это очень вкусная домашняя выпечка, которую можно приготовить с разными начинками: маком, вишнями, яблоками, повидлом или шоколадом, а также из разного теста: дрожжевого, листового, фило или заварного.

Фудблогер Виктория (live_and_cooking) на своей странице в TikTok поделилась рецептом рогаликов с повидлом, в основе которых самое простое тесто на сметане без яиц.

Ингредиенты на 50 шт.

мука – 500 г

масло сливочное – 200 г

сметана – 200 г

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сахар – 100 г

соль

сода – 0,5 ч. л. + уксус – 1 ч. л.

яблочный джем для начинки

Способ приготовления:

1. Смешать муку, щепотку соли, сахар, сметану, растопленное сливочное масло и гашеную соду уксусом. Замесить мягкое, упругое тесто.

2. Далее выложить тесто на рабочую поверхность и сформовать из него колбаску. Разделить ее на 6 одинаковых частей. Каждую часть теста раскатать в круг и нарезать в виде одинаковых треугольников.

3. На сторону каждого треугольника выложить начинку и завернуть в рогалик.

4. Выпекать при температуре 180 градусов 20 минут.

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