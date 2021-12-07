Шампиньоны: польза и вред, со скольки лет можно есть детям. Эксклюзив

В настоящее время шампиньон считается наиболее распространенным грибом на планете, практически 80% мирового грибного производства приходится на его долю. Эти грибы были неофициально отнесены к "белым овощам", описанным как "забытый источник питательных веществ".

О том, в чем их польза и вред, а также со скольких лет грибы можно есть детям, специально для FoodOboz рассказывает основательница крупнейшей украиноязычной группы в Facebook о прикорме, эксперт по детскому питанию Виктория Стельмах.

Шампиньоны используются в кухнях многих народов и в авторских блюдах знаменитых кулинаров разных стран. Они – одни из немногих грибов, которые подвергаются выращиванию в специальных условиях, на грибных фермах или даже дома.

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Шампиньоны являются настоящим источником микроэлементов, а также витаминов. Как диетический продукт они не имеют себе равных, позволяя получать питательные вещества и не перегружать организм калориями.

Сырые грибы могут содержать токсин, который называется агаритином. Обычно это не проблема в малых дозах, но некоторые эксперты полагают, что употребление большого количества агаритина в течение жизни может увеличить риск рака.

Агаритин разрушается при варке. По этой причине некоторые эксперты рекомендуют всегда готовить грибы перед тем, как их есть (в то время как другие говорят, что их хорошо есть сырыми).

Грибы являются источником:

• калия (для снижения артериального давления;

• клетчатки (для здорового пищеварения);

• антиоксидантов (помогают защитить организм от повреждения свободными радикалами, которые могут вызвать такие заболевания, как сердечные заболевания и рак);

• бета-глюкана (форма растворимой пищевой клетчатки, тесно связанная с повышением уровня холестерина и укреплением здоровья сердца);

• витаминов группы В (рибофлавин, ниацин, пантотеновая кислота). Комбинация помогает защитить здоровье сердца. Рибофлавин полезен для эритроцитов. Ниацин полезен для пищеварительной системы и для поддержания здоровья кожи. Пантотеновая кислота полезна для нервной системы и помогает организму вырабатывать необходимые гормоны;

• меди (помогает вашему организму производить эритроциты, которые используются для доставки кислорода по всему телу).

Многие, не зная фактов, говорят, что грибы это "тяжелый" продукт, хотя такого понятия вообще не существует. Среднее время переваривания шампиньонов около 150 минут. В течение того же времени переваривается в организме рис.

В кулинарии этот вкусный гриб применяется для приготовления блюд разными способами: их жарят, тушат, варят, маринуют, сушат, делают паштеты и намазки и используют для детского питания во многих странах мира.

Шампиньоны и другие промышленные грибы разрешены детям с начала прикорма (от 6 месяцев). Не следует путать их с дикими, лесными грибами. Речь не о них! Сегодня мы поговорим именно о промышленных – шампиньонах!

Нет строгих рекомендаций медицинских организаций или правительства против употребления промышленных грибов, как только дети начинают есть твердую пищу (начало прикорма). Многие сайты об органическом, здоровом питании и родительстве предлагают подождать, пока детям не исполнится примерно 10-12 месяцев, но они не являются официальными источниками. К примеру, NHS (Национальная служба здравоохранения Великобритании) рекомендует предлагать промышленные грибы ребенку примерно с 6 месяцев. На их официальном сайте есть много рецептов с шампиньонами для детей от 6 месяцев. Также в их вспомогательных региональных гайдах – Книга рецептов "Начало прикорма" – есть большое количество блюд для малышей, с таким ингредиентом как шампиньоны.

Исследователи обнаружили ряд преимуществ включения грибов в свой рацион, также это касается и новорожденных. Некоторые грибы содержат больше калия, чем банан. Они также являются хорошим источником железа, клетчатки и селена, важного минерала. Если грибы подвергались воздействию света во время роста, несколько сортов являются одним из лучших растительных источников витамина D, которые вы можете есть. Витамин D помогает строить крепкие кости и может помочь бороться с раком толстой кишки.

Прежде чем предлагать грибы, педиатры и специалисты по природному питанию, рекомендуют всегда готовить их перед употреблением, особенно детям. Но для того чтобы они сохранили свою пользу, время их приготовления не должно превышать 10-15 минут.

Хотя грибы не входят в список основных аллергенов, все же проявления индивидуальных реакций возможны. Поэтому впервые ребенку следует предлагать промышленные грибы в небольшом количестве.

Поскольку существует очень много разновидностей промышленных грибов (шампиньоны, вешенки, эринги, эноки, грибы портобелло, королевские шампиньоны, грибы шиитаке), следует предлагать ребенку их как новый продукт. Каждый вид в отдельности. Грибы считаются "антигенно богатыми", что означает, что они могут содержать более одного аллергена. Однако грибы редко вызывают IgE-опосредованную реакцию гиперчувствительности.

У маленького процента людей может быть аллергия на грибы. Риск особенно низок при употреблении грибов, но поскольку грибы являются грибами, они выделяют споры в атмосферу. Эти споры могут вызвать аллергию, подобную той, которую вызывает пыльца или плесень.

Само собой разумеется, что лесные (дикие) грибы никогда и ни для кого не безопасны, поскольку они потенциально могут "болеть", поэтому они точно не подходят для младенцев. Большинство международных источников вообще не рекомендуют их употребление даже для взрослых. Лучше все же употреблять грибы, купленные в супермаркете.

Информация проверена врачом Виктором Литвиненко.

В следующем материале вас ждет пояснение о том, как лучше выбрать, обработать, а также заморозить и разморозить шампиньоны.