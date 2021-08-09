Шоколадные панкейки на кефире для вкусного завтрака

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Шоколадные панкейки

Панкейки – по истине блюдо для завтрака, так как готовится очень быстро – всего 10 минут, а получается очень воздушным, легким и вкусным. К ним можно добавить свежие ягоды, варенье, сиропы и сгущенное молоко.

Редакция FoodOboz делится рецептом пышных шоколадных панкейков, которые станут очень сытным и вкусным завтраком.

Ингредиенты:

  • кефир – 250 мл

  • мука – 120 г

  • какао порошок – 40 г

  • яйца – 1 шт.

  • растительное масло – 2 ст. л.

  • сахар – 2 ст. л.

  • соль – 1/3 ч. л.

  • сода – 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Хорошо взбейте яйца с растительным маслом, кефиром и солью.

  2. Муку дважды просейте, чтобы она напиталась кислородом.

  3. Какао также просейте через сито, соду, пересыпьте все к муке, перемешайте.

  4. Туда же добавьте яйцо с кефиром, тщательно перемешайте, всыпьте сахар. Перемешайте, пока он полностью не растворится.

  5. Разогрейте сковороду, масло ни в коем случае не лейте, выложит ложкой панкейки по одному, хорошо обжарьте.

Есть блюдо лучше всего горячим с соусами и сгущеным молоком.

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