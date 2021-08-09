Шоколадные панкейки на кефире для вкусного завтрака
Панкейки – по истине блюдо для завтрака, так как готовится очень быстро – всего 10 минут, а получается очень воздушным, легким и вкусным. К ним можно добавить свежие ягоды, варенье, сиропы и сгущенное молоко.
Редакция FoodOboz делится рецептом пышных шоколадных панкейков, которые станут очень сытным и вкусным завтраком.
Ингредиенты:
кефир – 250 мл
мука – 120 г
какао порошок – 40 г
яйца – 1 шт.
растительное масло – 2 ст. л.
сахар – 2 ст. л.
соль – 1/3 ч. л.
сода – 0,5 ч. л.
Способ приготовления:
Хорошо взбейте яйца с растительным маслом, кефиром и солью.
Муку дважды просейте, чтобы она напиталась кислородом.
Какао также просейте через сито, соду, пересыпьте все к муке, перемешайте.
Туда же добавьте яйцо с кефиром, тщательно перемешайте, всыпьте сахар. Перемешайте, пока он полностью не растворится.
Разогрейте сковороду, масло ни в коем случае не лейте, выложит ложкой панкейки по одному, хорошо обжарьте.
Есть блюдо лучше всего горячим с соусами и сгущеным молоком.
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