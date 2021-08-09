Шоколадные панкейки на кефире для вкусного завтрака

Панкейки – по истине блюдо для завтрака, так как готовится очень быстро – всего 10 минут, а получается очень воздушным, легким и вкусным. К ним можно добавить свежие ягоды, варенье, сиропы и сгущенное молоко.

Редакция FoodOboz делится рецептом пышных шоколадных панкейков, которые станут очень сытным и вкусным завтраком.

Ингредиенты:

кефир – 250 мл

мука – 120 г

какао порошок – 40 г

яйца – 1 шт.

растительное масло – 2 ст. л.

сахар – 2 ст. л.

соль – 1/3 ч. л.

сода – 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

Хорошо взбейте яйца с растительным маслом, кефиром и солью. Муку дважды просейте, чтобы она напиталась кислородом. Какао также просейте через сито, соду, пересыпьте все к муке, перемешайте. Туда же добавьте яйцо с кефиром, тщательно перемешайте, всыпьте сахар. Перемешайте, пока он полностью не растворится. Разогрейте сковороду, масло ни в коем случае не лейте, выложит ложкой панкейки по одному, хорошо обжарьте.

Есть блюдо лучше всего горячим с соусами и сгущеным молоком.

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