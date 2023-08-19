Универсальные огурцы "Пикули" на зиму: к салатам, сэндвичам и бургерам
"Пикули" – это очень пряные и кисло-сладкие маринованные огурцы на зиму. Их можно есть как самостоятельную закуску или добавлять в разнообразные блюда. Овощи станут отличным дополнением для домашних бургеров и сэндвичей, салатов.
О том, как приготовить пикантные огурцы "Пикули" на зиму рассказали на кулинарной странице vse_vyroste в Instagram. Их очень удобно хранить в небольших баночках, ведь нарезаются овощи кружочками.
Как приготовить огурцы "Пикули":
1. Нарезаем кольцами 1 кг огурцов, 250 г лука полукольцами, добавляем 2 ч.л. соли, перемешиваем и оставляем на 3 часа, чтобы все пустило сок.
2. Через 3 часа сливаем сок (промывать огурцы не нужно), добавляем:
- яблочный уксус – 350 мл
- сахар – 300 г
- куркума – 0,5 ч.л.
- горчица французская в зернах – 2 ст.л.
3. Перемешиваем, ставим на средний огонь, доводим до кипения, провариваем 3 минуты, чтобы огурцы сменили цвет, долго не варим, чтобы не превратились в кашу.
4. Разливаем в стерилизованные банки, кутаем в одеяло и оставляем до полного охлаждения.
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