"Пикули" – это очень пряные и кисло-сладкие маринованные огурцы на зиму. Их можно есть как самостоятельную закуску или добавлять в разнообразные блюда. Овощи станут отличным дополнением для домашних бургеров и сэндвичей, салатов.

О том, как приготовить пикантные огурцы "Пикули" на зиму рассказали на кулинарной странице vse_vyroste в Instagram. Их очень удобно хранить в небольших баночках, ведь нарезаются овощи кружочками.

Как приготовить огурцы "Пикули":

1. Нарезаем кольцами 1 кг огурцов, 250 г лука полукольцами, добавляем 2 ч.л. соли, перемешиваем и оставляем на 3 часа, чтобы все пустило сок.

2. Через 3 часа сливаем сок (промывать огурцы не нужно), добавляем:

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яблочный уксус – 350 мл

сахар – 300 г

куркума – 0,5 ч.л.

горчица французская в зернах – 2 ст.л.

3. Перемешиваем, ставим на средний огонь, доводим до кипения, провариваем 3 минуты, чтобы огурцы сменили цвет, долго не варим, чтобы не превратились в кашу.

4. Разливаем в стерилизованные банки, кутаем в одеяло и оставляем до полного охлаждения.

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