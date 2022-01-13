В чем секрет популярного теста "Утопленник" и почему из него получаются вкусные пирожки: рецепт
О тесте "Утопленник" слышали, наверное, все хозяйки. Но далеко не каждая бралась его готовить. На самом деле это очень удобное и довольно универсальное тесто.
Свое название оно получило благодаря технологии приготовления. Сначала для теста готовят опару, вымешивают с мукой, после чего оставляют в холодной воде на определенное время. Важно, чтобы тесто всплыло наверх. Чаще всего из такого теста готовят пирожки: они получаются невероятно мягкие и с хрустящей корочкой одновременно.
Рецепт теста "Утопленник" опубликован в кулинарном блоге vupechka_prosto в Instagram.
Ингредиенты:
теплое молоко – 250 мл
дрожжи – 7 г
разрыхлитель – 1 ч. л.
маргарин\сливочное масло – 70 г
яйца – 1 шт
соль – 1 ч. л.
сахар – 1 ст. л.
мука – 400-450 г
Способ приготовления:
1. Смешать теплое молоко, дрожжи и сахар. Оставить на 10 минут до образования пенки.
2. Добавить яйцо, масло, соль, муку и разрыхлитель. Замесить тесто. Чем дольше будете месить – тем быстрее тесто всплывет.
3. В глубокую емкость налить холодную воду. Опустить туда тесто на 20 минут (оно должно быть полностью под водой).
Затем еще раз вымесить тесто с мукой и можно переходить до формирования пирожков.
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