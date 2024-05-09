Вкуснее, чем голубцы: фаршированные кабачки для сытного и полезного ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Рецепт блюда

Если вы хотите приготовить для ужина сытное, легкое и полезное блюдо, выбирайте для этого овощи, мясо, морепродукты, рыбу. Не забывайте также о крупах. Обьединить эти продукты можно в таких блюдах, как голубцы, тефтели, фаршированный перец и кабачки. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных кабачков  мясным фаршем. 

Рецепт кабачков

Ингредиенты: 

  • кабачок – 2 шт.
  • лук – 1 шт.
  • куриный фарш – 250 г
  • приправа и соль – по вкусу 
  • творог твердый – 80 г

Способ приготовления: 

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1. Кабачки нарежьте на части по 4-5 см. Вырежьте центр ложкой, можно насквозь, а можно оставить дно (зависит от размера кабачка).

Свежие кабачки

2. Измельчите в блендере лук и мякоть кабачка. Переложите эту смесь в фарш и добавьте приправу и соль по вкусу.

Фарш для блюда

3. Перемешайте все и фаршируем кабачки.

Приготовление кабачков

4. Выложите их в форму или противень застеленный пергаментом и выпекайте в духовке при 180 С 30-40 минут.

Сколько запекать кабачки

Можно присыпать тертым твердым сыром и еще на 5 минут в духовку! 

Готовые кабачки

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