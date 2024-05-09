Вкуснее, чем голубцы: фаршированные кабачки для сытного и полезного ужина
Если вы хотите приготовить для ужина сытное, легкое и полезное блюдо, выбирайте для этого овощи, мясо, морепродукты, рыбу. Не забывайте также о крупах. Обьединить эти продукты можно в таких блюдах, как голубцы, тефтели, фаршированный перец и кабачки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных кабачков мясным фаршем.
Ингредиенты:
- кабачок – 2 шт.
- лук – 1 шт.
- куриный фарш – 250 г
- приправа и соль – по вкусу
- творог твердый – 80 г
Способ приготовления:
1. Кабачки нарежьте на части по 4-5 см. Вырежьте центр ложкой, можно насквозь, а можно оставить дно (зависит от размера кабачка).
2. Измельчите в блендере лук и мякоть кабачка. Переложите эту смесь в фарш и добавьте приправу и соль по вкусу.
3. Перемешайте все и фаршируем кабачки.
4. Выложите их в форму или противень застеленный пергаментом и выпекайте в духовке при 180 С 30-40 минут.
Можно присыпать тертым твердым сыром и еще на 5 минут в духовку!
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