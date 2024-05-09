Если вы хотите приготовить для ужина сытное, легкое и полезное блюдо, выбирайте для этого овощи, мясо, морепродукты, рыбу. Не забывайте также о крупах. Обьединить эти продукты можно в таких блюдах, как голубцы, тефтели, фаршированный перец и кабачки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных фаршированных кабачков мясным фаршем.

Ингредиенты:

кабачок – 2 шт.

лук – 1 шт.

куриный фарш – 250 г

приправа и соль – по вкусу

творог твердый – 80 г

Способ приготовления:

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1. Кабачки нарежьте на части по 4-5 см. Вырежьте центр ложкой, можно насквозь, а можно оставить дно (зависит от размера кабачка).

2. Измельчите в блендере лук и мякоть кабачка. Переложите эту смесь в фарш и добавьте приправу и соль по вкусу.

3. Перемешайте все и фаршируем кабачки.

4. Выложите их в форму или противень застеленный пергаментом и выпекайте в духовке при 180 С 30-40 минут.

Можно присыпать тертым твердым сыром и еще на 5 минут в духовку!

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