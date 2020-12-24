12 гарнірів, які ви ще не куштували

Маша Сердюк FoodOboz 15:15, 24.12.2020

Гарнір – це не лише картопляне пюре, макарони або гречана каша. До м'яса та риби відмінно підійдуть будь-які печені, тушковані та смажені овочі.

Редакція FoodOboz вже розповідала, як приготувати різні страви з м'яса і риби, сьогодні ми пропонуємо дізнатися, як приготувати страви, які стануть прекрасним доповненням до них.

Глазурований буряк

Буряк також можна відварити.
farmbelly.com

  • буряк – 1 кг

  • бальзамічний оцет – 1/2 чашки

  • рідкий мед – 3 ч. л.

  • сіль, перець – за смаком

  • олія

  • зелень – для подачі

Приготування:

  1. Буряк помити, видалити хвостики, загорнути у фольгу і запекти до м'якості. Запікається буряк годину-дві, час залежить від розмірів.

  2. Готовий буряк дістати з духовки, остудити, почистити.

  3. У невеликій каструлі змішати бальзамічний оцет і мед. Нагріти на сильному вогні, поки оцет не увариться до консистенції сиропу. Зняти з вогню.

  4. Буряк нарізати шматочками. Викласти на тарілку і полити зверху глазур'ю. При подачі посипати дрібно рубаною зеленню.

Брюссельська капуста з лимоном

Таку капусту можна додавати в салати.
loveandlemons.com

  • свіжа брюссельська капуста – 500 г

  • лимон – половинка

  • сіль, перець – за смаком

  • олія

Приготування:

  1. Брюссельську капусту помити, розрізати на половинки. Опустити в киплячу воду на одну хвилину. Рівно на одну – інакше капуста стане занадто м'якою.

  2. Викласти на змащене маслом деко, посипати сіллю і перцем. Трохи полити олією.

  3. Поставити в нагріту на максимум духовку і запікати до красивого коричневого кольору.

  4. При подачі збризнути лимонним соком і посипати цедрою.

Кремовий шпинат

Шпинат цілком може бути самостійною стравою.
recipegirl.com

  • свіжий шпинат – 1 кг

  • вершкове масло – 2 ст. л.

  • цибуля – 1 шт. (невелика)

  • часник – 4 зубчики

  • сіль, перець – за смаком

  • вершковий сир – 150 г (нарізати шматочками)

  • вершки – 1/2 склянки

  • мускатний горіх – дрібка

Приготування:

  1. Велику каструлю з водою довести до кипіння. Опустити в каструлю шпинат рівно на одну хвилину, після чого відкинути на друшляк і опустити в крижану воду.

  2. Віджати шпинат, щоб видалити якомога більше рідини. Крупно нарізати і відкласти.

  3. У глибокій сковороді нагріти вершкове масло, додати дрібно різаний лук і часник. Додати сіль і перець, готувати, помішуючи, 3-5 хвилин, поки цибуля не стане м'якою.

  4. Додати вершки та сир. Готувати, помішуючи, поки сир не розплавиться і не стане однорідним.

  5. Додати шпинат. Тушкувати на середньому вогні, поки суміш не загусне (близько 7-8 хвилин). Наприкінці додати мускатний горіх і добре перемішати.

Брокколі в соєвому соусі

При подачі можна посипати арахісом.
simplyrecipes.com

  • брокколі – 1 головка

  • соєвий соус – 2 ст. л.

  • часник – 2 зубчики

  • олія – для смаження

  1. Брокколі помити, розібрати на суцвіття, опустити в киплячу воду на 2-3 хвилини.

  2. Відкинути на друшляк, дати стекти воді, потім викласти на розпечену і змащену маслом сковороду. Влити соєвий соус і видавити часник.

  3. Смажити на сильному вогні, поки броколі не підрум'яниться.

Пюре з овочів

Пюре можна робити з будь-яких овочів.
downshiftology.com

Окремий вид гарніру – пюре. У наших краях пюре зазвичай роблять з картоплі, проте сьогодні ми хочемо розповісти вам альтернативні рецепти "пюрешки". Пропонуємо вам приготувати:

Раніше OBOZREVATEL розповідав про соуси, які можуть замінити майонез у новорічних салатах, ділився з вами рецептами олів'є без м'яса і докторської ковбаси, а також писав про салати, які стануть прекрасною альтернативою радянським страв на новорічному столі.

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