Видео дня
Аппетитный булгур с овощами: готовится на сковороде
Булгур – это очень сытная крупа, которую можно вкусно приготовить на обед или ужин. Готовят его по-разному: с овощами, мясом, курицей или грибами.
Фудблогер Оксана Билинская (oxana_bil) на своей странице в Instagram поделилась рецептом булгура с овощами, который вы легко приготовите в одной сковороде.
Ингредиенты:
- булгур – 1 ст
- вода – 2 ст
- лук – 1 шт
- морковь – 1 шт
- специи: соль, перец, паприка, тмин, куркума
Способ приготовления:
1. Морковь натереть на терке, лук измельчить. Обжарить овощи до мягкости.
2. К мягким овощам булгур и специи. Жарить еще несколько минут.
3. Затем нужно залить крупу водой, перемешать и готовить под крышкой до готовности. Если вода кипит, но каша еще не готова, то можно долить еще 1/2 ст воды.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: