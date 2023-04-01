Булгур – это очень сытная крупа, которую можно вкусно приготовить на обед или ужин. Готовят его по-разному: с овощами, мясом, курицей или грибами.

Фудблогер Оксана Билинская (oxana_bil) на своей странице в Instagram поделилась рецептом булгура с овощами, который вы легко приготовите в одной сковороде.

Ингредиенты:

булгур – 1 ст

вода – 2 ст

лук – 1 шт

морковь – 1 шт

специи: соль, перец, паприка, тмин, куркума

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Способ приготовления:

1. Морковь натереть на терке, лук измельчить. Обжарить овощи до мягкости.

2. К мягким овощам булгур и специи. Жарить еще несколько минут.

3. Затем нужно залить крупу водой, перемешать и готовить под крышкой до готовности. Если вода кипит, но каша еще не готова, то можно долить еще 1/2 ст воды.

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