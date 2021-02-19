Чем заменить колбасу в бутербродах: 8 вкусных идей

Колбаса – не самый полезный продукт. Еще в 2015 году Всемирная организация здравоохранения "присвоила" продуктам из переработанного мяса "почетный" статус канцерогена.

Так, нитриты, которые используют для придания продукту аппетитного розового цвета, при регулярном употреблении вызывают рак; а фосфаты, которые необходимы колбасным изделиям для удержания влаги, нарушают усвоение кальция в организме, что в свою очередь может привести к остеопорозу или рахиту.

Однако что делать, если до дрожи в коленках хочется съесть бутерброд с кусочком докторской или салями? Правильно – заменить ее полезной альтернативой! Редакция FoodOboz рассказывает, что можно положить на хлеб вместо колбасы из магазина.

Вместо колбасы можно добавлять в бутерброды печеную курицу или индейку. paneraathome.com

Курица + соус карри. Запеченная курица – лучший ингредиент для бутербродов. Хотя даже если надумаете пожарить курочку, в любом случае жареная куриная грудка будет намного полезнее для организма, чем колбаса. В качестве пикантного дополнения советуем приготовить пряный соус карри.

Домашняя буженина + малиновый соус. Еще одна "колбаса здорового человека" – это домашняя буженина. В нашей подборке можно найти буженину практически из любого вида мяса: из телятины, свинины, индейки и говядины. Вместо кетчупа и майонеза советуем намазать хлеб сырно-горчичным или малиновым соусом.

Моцарелла + томаты + песто. Сэндвич а-ля Капрезе – еще одна прекрасная альтернатива магазинной колбасе. Понадобится сыр моцарелла, томаты и листики свежего базилика. А хлеб советуем смазывать домашним соусом песто: рецепт соуса можно посмотреть здесь.

Вяленые томаты + крем-сыр. Конечно, будет идеально, если вы приготовите вяленые помидоры своими руками (рецепт здесь), но если вы с лета не запаслись баночками томатов в ароматном масле, советуем купить их в ближайшем магазине и готовить бутерброды с магазинными вялеными томатами – в любом случае они полезнее колбасы. А к ним обязательно приготовьте домашний крем-сыр "Филадельфия".

Сэндвичи можно приготовить с любыми овощами на ваш вкус. swapnamadhuker.com

Консервированный тунец + вареное яйцо. Пожалуй, самый просто сэндвич в мире: банку консервированного тунца в собственном соку смешать с вареными яйцами (потереть на мелкой терке) и заправить домашним майонезом. Полученный салат выложить на хлеб – бутерброд готов. При желании можно добавить мелко рубленный синий лук.

Скрембл + гуакамоле. Еще один сендвич с яйцом, на этот раз – с яичницей-болтуньей, к которой мы советуем добавлять авокадо в любом виде: хоть порезанный дольками, хоть в виде гуакамоле.

Слабосоленый лосось + творожный мусс. Мусс из творога – альтернатива крем-сыру. Просто сложите творог и пару ложек сметаны в блендер, по желанию добавьте травы (базилик, укроп, петрушка) и любимые специи (копченая паприка, чеснок, лимонный сок) и измельчите до гладкой однородной консистенции. Мусс намазать на хлеб, сверху выложить кусочки слабосоленого лосося – бутерброд готов. Пошаговую инструкцию приготовления малосольного лосося можно посмотреть здесь.

Хумус + фета + свекла. Еще один очень простой и полезный сэндвич. Хлеб подсушить в тостере или на сковороде без масла. Смазать хумусом, сверху выложить кусочки печеной или вареной свеклы, посыпать сыром фета. Рецепты хумуса можно посмотреть здесь.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как правильно выбрать в магазине колбасу, рыбу, сыр и другие продукты.