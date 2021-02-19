Чим замінити ковбасу в бутербродах: 8 смачних ідей

Усім давно відомо, що ковбаса не є корисним продуктом. Ще в 2015 році Всесвітня організація охорони здоров'я "привласнила" продуктам з переробленого м'яса "почесний" статус канцерогену.

Так, нітрити, які використовують для надання продуктам апетитного рожевого кольору, при регулярному вживанні викликають рак; а фосфати, які необхідні ковбасним виробам для утримання вологи, порушують засвоєння кальцію в організмі, що у свою чергу може призвести до остеопорозу чи рахіту.

Однак що робити, якщо дуже сильно хочеться з'їсти бутерброд з шматочком докторської або салямі? Правильно – замінити її корисною альтернативою! Редакція FoodOboz розповідає, що можна покласти на хліб замість магазинної ковбаси.

Замість ковбаси можна додавати в бутерброди печену курку або індичку. paneraathome.com

Курка + соус каррі. Запечена курка – кращий інгредієнт для бутербродів. Хоча навіть якщо ви надумаєте посмажити курочку, в будь-якому випадку смажена куряча грудка буде набагато кориснішою для організму, ніж ковбаса. Пікантним доповненням до курки стане пряний соус каррі.

Домашня буженина + малиновий соус. Ще одна "ковбаса здорової людини" – домашня буженина. У нашій добірці можна знайти буженину практично з будь-якого виду м'яса: з телятини, свинини, індички та яловичини. Замість кетчупу і майонезу радимо мазати на хліб сирно-гірчичний або малиновий соус.

Моцарелла + томати + песто. Сендвіч а-ля Капрезе – ще одна прекрасна альтернатива магазинній ковбасі. Знадобиться сир моцарелла, томати і листочки свіжого базиліка. А хліб радимо змащувати домашнім соусом песто: рецепт соусу можна подивитися тут.

В'ялені томати + крем-сир. Звичайно, буде ідеально, якщо ви приготуєте в'ялені помідори власноруч (рецепт тут), але якщо ви з літа не запаслися баночками томатів у ароматній олії, радимо купити їх в найближчому магазині і готувати бутерброди з магазинними в'яленими томатами – в будь-якому випадку вони корисніші за ковбасу. А до них обов'язково приготуйте домашній крем-сир "Філадельфія".

Сендвічі можна приготувати з будь-якими овочами на ваш смак. swapnamadhuker.com

Консервований тунець + варене яйце. Мабуть, найпростіший сендвіч у світі: банку консервованого тунця у власному соку змішати з вареними яйцями (потерти на дрібній тертушці) і заправити домашнім майонезом. Салат викласти на хліб – бутерброд готовий. За бажанням можна додати дрібно рубану синю цибулю.

Скрембл + гуакамоле. Ще один сендвіч з яйцем, цього разу – з яєчнею-скремблом, до якої ми радимо додавати авокадо в будь-якому вигляді: хоч порізаний скибками, хоч у вигляді гуакамоле.

Слабосолений лосось + сирний мус. Мус із кисломолочного сиру – альтернатива крем-сиру. Просто складіть сир і пару ложок сметани в блендер, за бажанням додайте трави (базилік, кріп, петрушка) та улюблені спеції (копчена паприка, часник, лимонний сік) і подрібніть до гладкої однорідної консистенції. Мус намазати на хліб, зверху викласти шматочки слабосоленого лосося – бутерброд готовий. Покрокову інструкцію приготування малосольного лосося можна подивитися тут.

Хумус + фета + буряк. Ще один дуже простий і корисний сендвіч. Хліб підсушити в тостері або на сковороді без масла. Змастити хумусом, зверху викласти шматочки печеного або вареного буряка, посипати сиром фета. Рецепти хумуса можна подивитися тут.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як правильно вибрати в магазині ковбасу, рибу, сир та інші продукти.