Что такое книдли и как их приготовить: традиционный украинский рецепт
Книдли – это традиционное украинское блюдо, распространенное преимущественно на Закарпатье и Волыни. Книдли напоминают вареный картофельный пирожок с начинкой – паштетом, фаршем, мясом, грибами или без нее.
Фудблогер Виталина с ником vitala_foodblog на своей странице в Instagram поделилась рецептом картофельных книдлей с фаршем.
Ингредиенты:
- картофель сырой – 5 шт
- картофель вареный в мундирах – 5 шт
- крахмал – 4 ст. л
- мука – 4 ст. л.
- соль – 1 ч. л.
- перец – 0,5 ч. л.
Начинка:
- паштет\жареный фарш с луком\грибы
Для зажарки:
- копченая свиная грудинка – 100 г
- лук – 1 шт
Способ приготовления:
1. Картошку (5 шт) отварить в мундирах, остальную натереть на терке и отжать от влаги. Смешать между собой.
2. Добавить к картофелю крахмал, муку и соль. Перемешать и влажными руками сформировать книдли с начинкой. Обвалять шарики в муке.
3. Отварить книги в подсоленной воде.
4. Подавать книдли с зажаркой из грудинки и лука или зеленью и сметаной.
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