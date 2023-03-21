Что такое книдли и как их приготовить: традиционный украинский рецепт

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
1,4 т.
Что такое книдли и как их приготовить: традиционный украинский рецепт

Книдли – это традиционное украинское блюдо, распространенное преимущественно на Закарпатье и Волыни. Книдли напоминают вареный картофельный пирожок с начинкой – паштетом, фаршем, мясом, грибами или без нее.

Фудблогер Виталина с ником vitala_foodblog на своей странице в Instagram поделилась рецептом картофельных книдлей с фаршем.

Рецепт картофельных книдлей с фаршем

Ингредиенты:

  • картофель сырой – 5 шт
  • картофель вареный в мундирах – 5 шт
  • крахмал – 4 ст. л
  • мука – 4 ст. л.
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  • соль – 1 ч. л.
  • перец – 0,5 ч. л.

Начинка:

  • паштет\жареный фарш с луком\грибы

Для зажарки:

  • копченая свиная грудинка – 100 г
  • лук – 1 шт

Способ приготовления:

1. Картошку (5 шт) отварить в мундирах, остальную натереть на терке и отжать от влаги. Смешать между собой.

Картофель для книдлей

2. Добавить к картофелю крахмал, муку и соль. Перемешать и влажными руками сформировать книдли с начинкой. Обвалять шарики в муке.

3. Отварить книги в подсоленной воде.

Книдли из картофеля с начинкой

4. Подавать книдли с зажаркой из грудинки и лука или зеленью и сметаной.

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