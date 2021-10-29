Форшмак по-одесски: Савва Либкин показал рецепт вкусной закуски
Форшмак – это блюдо, которое уже длительное время относится к национальной еврейской кухни. Рецептов этой простой закуски существует много. Однако, все они имеют общие черты: несколько одинаковых ингредиентов, похожая подача, а также похожие процессы приготовления.
Ресторатор, шеф-повар Савва Либкин поделился на своем YouTube-канале рецептом настоящего одесского форшмака, который станет идеальной закуской и к тому же, он элементарно готовится (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Ингредиенты:
Сельдь свежая – 2 шт.
Сельдь соленая – 2 шт.
Лук репчатый – 1 шт.
Яйца – 1 шт.
Растительное масло – 1-2 ст. л.
Масло сливочное – 20 г
Булка – 1 шт.
Молоко – 100 мл
Зеленое яблоко – 1 шт.
Способ приготовления:
Первым делом – хорошо очистите и выпотрошите сельдь так, чтобы осталось филе без кожи и косточек.
Срежьте из мягкой булочки корки, чтобы осталась только мякоть.
Разрежьте мякоть и замочите в 100 мл молока.
Селедку лучше всего – порубите острым ножом, но можно также ее измельчить в блендере или в мясорубке. Обязательно удалите все кости, которые могли еще остаться в ней.
К порубленному филе "Дунайки" добавьте еще филе "Матиаса", будет очень вкусно.
Булку достаньте из молока, хорошо отожмите и выложите рядом с сельдью на досточку.
Помойте яблоко, обязательно очистите от кожуры и натрите на мелкой терке.
Лук очистите, разрежьте пополам и одну часть натрите также на мелкой терке.
Отрежьте кусочек сливочного масла и его также натрите, но уже на крупной терке.
Все ингредиенты постепенно смешайте – порубите ножом до однородности. молока, хорошо отожмите и выложите рядом с сельдью на досточку.
В практически готовую смесь выдавите сок лимона, посолите и поперчите по вкусу, тщательно перемешайте и разместите в соответствующую посуду.
Форшмак желательно подавать на тостах, для этого вам достаточно выбрать вкусный хлеб – ржаной, красиво порезать и подавать.
Или же можно сразу намазать форшмак на тосты и присыпать немного свежемолотым черным перцем. Будет очень вкусно.
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