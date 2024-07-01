Холодный борщ: идеальное освежающее блюдо в жаркие дни
Сейчас самый жаркий период года, во время которого организм начинает буквально требовать чего-нибудь охлаждающего и освежающего. В такие дни порой даже не хочется думать о еде, но без нее, как известно, не обойтись.
Фудблогер Ольга Рябенко представила в Instagram рецепт блюда, которое идеально подойдет для употребления в самые жаркие дни. Она рассказала, как правильно приготовить холодный борщ, который придется всем по вкусу.
Ингредиенты
- Свекла вареная или запеченная – 400 гр
- Огурцы – 3 шт
- Яйца вареные – 4 шт
- Укроп
- зеленый лук
- Кефир – 1 л
- Вода – 1 л
- Соль
- Сахар
- Лимонная кислота
Способ приготовления
1. Зелень мелко порезать и выслать в кастрюлю. Можно посолить и перетереть ложкой, чтобы зелень дала больше вкуса и аромата.
2. Вареную свеклу, яйца и свежие огурцы натереть на большую терку.
3. Залить все кефиром и разбавить водой до нужной густоты (приблизительно 1:1).
4. По вкусу добавить соль, сахар, лимонную кислоту или лимонный сок.
5. Дать настояться в холодильнике в течение нескольких часов.
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