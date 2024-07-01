Холодный борщ: идеальное освежающее блюдо в жаркие дни

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
336
Холодный борщ: идеальное освежающее блюдо в жаркие дни

Сейчас самый жаркий период года, во время которого организм начинает буквально требовать чего-нибудь охлаждающего и освежающего. В такие дни порой даже не хочется думать о еде, но без нее, как известно, не обойтись.

Видео дня

Фудблогер Ольга Рябенко представила в Instagram рецепт блюда, которое идеально подойдет для употребления в самые жаркие дни. Она рассказала, как правильно приготовить холодный борщ, который придется всем по вкусу.

Холодный борщ: идеальное освежающее блюдо в жаркие дни

Ингредиенты

  • Свекла вареная или запеченная – 400 гр
  • Огурцы – 3 шт
  • Яйца вареные – 4 шт
  • Укроп
  • зеленый лук
  • Кефир – 1 л
  • Вода – 1 л
  • Соль
  • Сахар
  • Лимонная кислота

Способ приготовления

1. Зелень мелко порезать и выслать в кастрюлю. Можно посолить и перетереть ложкой, чтобы зелень дала больше вкуса и аромата.

Холодный борщ: идеальное освежающее блюдо в жаркие дни

2. Вареную свеклу, яйца и свежие огурцы натереть на большую терку.

3. Залить все кефиром и разбавить водой до нужной густоты (приблизительно 1:1).

Холодный борщ: идеальное освежающее блюдо в жаркие дни

4. По вкусу добавить соль, сахар, лимонную кислоту или лимонный сок.

Холодный борщ: идеальное освежающее блюдо в жаркие дни

5. Дать настояться в холодильнике в течение нескольких часов.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты борща:

Рецепты

Сейчас мы готовим

Все рецепты