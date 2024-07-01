Сейчас самый жаркий период года, во время которого организм начинает буквально требовать чего-нибудь охлаждающего и освежающего. В такие дни порой даже не хочется думать о еде, но без нее, как известно, не обойтись.

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Фудблогер Ольга Рябенко представила в Instagram рецепт блюда, которое идеально подойдет для употребления в самые жаркие дни. Она рассказала, как правильно приготовить холодный борщ, который придется всем по вкусу.

Ингредиенты

Свекла вареная или запеченная – 400 гр

Огурцы – 3 шт

Яйца вареные – 4 шт

Укроп

зеленый лук

Кефир – 1 л

Вода – 1 л

Соль

Сахар

Лимонная кислота

Способ приготовления

1. Зелень мелко порезать и выслать в кастрюлю. Можно посолить и перетереть ложкой, чтобы зелень дала больше вкуса и аромата.

2. Вареную свеклу, яйца и свежие огурцы натереть на большую терку.

3. Залить все кефиром и разбавить водой до нужной густоты (приблизительно 1:1).

4. По вкусу добавить соль, сахар, лимонную кислоту или лимонный сок.

5. Дать настояться в холодильнике в течение нескольких часов.

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