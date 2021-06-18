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Идеальное слоеное тесто за 10 минут: рецепт

1.1т
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Слоеное тесто – совершенно универсальный продукт, который очень хорошо подходит для приготовления пирогов, печенья, даже вареников и пиццы и, конечно же, "Наполеона". Тем более, что готовится оно очень быстро и легко, а хранить в морозилке можно очень долго.

Редакция FoodOboz подготовила для вас элементарный рецепт слоеного теста, которое можно приготовить всего за 10-15 минут и будет оно просто идеальным.

1. Слоеное тесто с уксусом

Как приготовить слоеное тесто дома
Как приготовить слоеное тесто дома

Ингредиенты:

  • мука – 500-600 г

  • ледяная вода – 300 мл

  • сливочное масло – 200 г

  • яйца – 1 шт.

  • уксус – 1 ч. л.

  • соль –1/2 ч. л.

Тесто нужно хорошо вымешивать
Тесто нужно хорошо вымешивать

Способ приготовления:

  1. В отдельной миске соедините ледяную воду, уксус, яйца и соль. Все хорошо взбейте.

  2. Дважды просейте муку и добавьте в яичную смесь, хорошо вымешайте. Тесто должно получится эластичным.

  3. После – разрежьте его на 2 части, первую раскатайте как моно тоньше, чтобы толщина была 3-5 мм.

  4. Возьмите сливочное масло и хорошо им смажьте пласт теста.

  5. После – проделайте все те же действия и со вторым куском теста и выложите его сверху на первый пласт.

  6. Готовое тесто плотно сверните в рулет, таким образом в тесте образуется много слоев.

  7. Заверните его в пищевую пленку и отправьте в морозилку на 15-20 минут.

  8. ​​​​​​​После – охлажденное тесто приплюсните скалкой и хорошо раскатайте, сложите конвертом, отправьте снова в холодильник, но можно и сразу использовать для готовки.

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Чтобы получить хорошее слоеное тесто – его нужно максимально тонко раскатать
Чтобы получить хорошее слоеное тесто – его нужно максимально тонко раскатать

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Автор
Ирина Мельниченко Ирина Мельниченко
Теги
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