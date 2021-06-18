Идеальное слоеное тесто за 10 минут: рецепт

Слоеное тесто – совершенно универсальный продукт, который очень хорошо подходит для приготовления пирогов, печенья, даже вареников и пиццы и, конечно же, "Наполеона". Тем более, что готовится оно очень быстро и легко, а хранить в морозилке можно очень долго.
Редакция FoodOboz подготовила для вас элементарный рецепт слоеного теста, которое можно приготовить всего за 10-15 минут и будет оно просто идеальным.
1. Слоеное тесто с уксусом
Ингредиенты:
мука – 500-600 г
ледяная вода – 300 мл
сливочное масло – 200 г
яйца – 1 шт.
уксус – 1 ч. л.
соль –1/2 ч. л.
Способ приготовления:
В отдельной миске соедините ледяную воду, уксус, яйца и соль. Все хорошо взбейте.
Дважды просейте муку и добавьте в яичную смесь, хорошо вымешайте. Тесто должно получится эластичным.
После – разрежьте его на 2 части, первую раскатайте как моно тоньше, чтобы толщина была 3-5 мм.
Возьмите сливочное масло и хорошо им смажьте пласт теста.
После – проделайте все те же действия и со вторым куском теста и выложите его сверху на первый пласт.
Готовое тесто плотно сверните в рулет, таким образом в тесте образуется много слоев.
Заверните его в пищевую пленку и отправьте в морозилку на 15-20 минут.
После – охлажденное тесто приплюсните скалкой и хорошо раскатайте, сложите конвертом, отправьте снова в холодильник, но можно и сразу использовать для готовки.
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