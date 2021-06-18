Идеальное слоеное тесто за 10 минут: рецепт

Слоеное тесто – совершенно универсальный продукт, который очень хорошо подходит для приготовления пирогов, печенья, даже вареников и пиццы и, конечно же, "Наполеона". Тем более, что готовится оно очень быстро и легко, а хранить в морозилке можно очень долго.

Редакция FoodOboz подготовила для вас элементарный рецепт слоеного теста, которое можно приготовить всего за 10-15 минут и будет оно просто идеальным.

1. Слоеное тесто с уксусом

Как приготовить слоеное тесто дома

Ингредиенты:

мука – 500-600 г

ледяная вода – 300 мл

сливочное масло – 200 г

яйца – 1 шт.

уксус – 1 ч. л.

соль –1/2 ч. л.

Тесто нужно хорошо вымешивать

Способ приготовления:

В отдельной миске соедините ледяную воду, уксус, яйца и соль. Все хорошо взбейте. Дважды просейте муку и добавьте в яичную смесь, хорошо вымешайте. Тесто должно получится эластичным. После – разрежьте его на 2 части, первую раскатайте как моно тоньше, чтобы толщина была 3-5 мм. Возьмите сливочное масло и хорошо им смажьте пласт теста. После – проделайте все те же действия и со вторым куском теста и выложите его сверху на первый пласт. Готовое тесто плотно сверните в рулет, таким образом в тесте образуется много слоев. Заверните его в пищевую пленку и отправьте в морозилку на 15-20 минут. ​​​​​​​После – охлажденное тесто приплюсните скалкой и хорошо раскатайте, сложите конвертом, отправьте снова в холодильник, но можно и сразу использовать для готовки. ​​​​​​​ ​​​​​​​

Чтобы получить хорошее слоеное тесто – его нужно максимально тонко раскатать

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как вкусно приготовить дома настоящее грузинские хинкали с разными начинками.

2 вкуснейших рецепта сладких и совсем необычных начинок для вареников, которые придадут им неповторимый вкус.

Как приготовить вкуснейший тирольский пирог с клубникой и желе так, чтобы ягоды сохранили все полезные свойства.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся