Форшмак – это популярная намазка из сельди, в которую добавляется яблоко и масло. Если подать на кусочке черного хлеба, получится очень легкая и эффектная закуска. Но если вы хотите чего-нибудь нового, сделайте форшмак из тунца. Его можно намазать на лаваш, и получится что-то похожее на мексиканские такосы.

Идея приготовления фаршмака из тунца в лаваше опубликована на странице фудблогера Оксаны Кретсул (oksana_kretsul) в Instagram. Нежности массе добавляет сливочный сыр, а свежести – кинза.

Ингредиенты:

лаваш круглый мини

яйца – 3-4 шт

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тунец – 1 баночка (185 грамм)

кинза – 1/3 пучка

лук фиолетовый – 1/3 шт

яблочный (или другой) уксус

сыр твердый (у меня гауда) – 20 грамм

пармезан – 20-25 грамм

крем-сырь – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Яйца сварить, остудить и очистить, натереть на мелкой терке.

2. Лук нарезать на кубики и замариновать в уксусе, затем промыть, высушить и добавить в яйца. Можно не мариновать лук, если любите более пикантные блюда.

3. Туда же добавить тунец, крем-сыр, натертые сыры и измельченную кинзу, перемешать до однородности.

4. Лаваши согнуть посередине и посушить 3-4 минуты в духовке на решетке.

5. Начинить лаваш форшмаком и подавать.

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