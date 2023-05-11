Из чего, кроме сельди, приготовить форшмак: необычная и эффектная подача закуски

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Из чего, кроме сельди, приготовить форшмак: необычная и эффектная подача закуски

Форшмак – это популярная намазка из сельди, в которую добавляется яблоко и масло. Если подать на кусочке черного хлеба, получится очень легкая и эффектная закуска. Но если вы хотите чего-нибудь нового, сделайте форшмак из тунца. Его можно намазать на лаваш, и получится что-то похожее на мексиканские такосы.

Идея приготовления фаршмака из тунца в лаваше опубликована на странице фудблогера Оксаны Кретсул (oksana_kretsul) в Instagram. Нежности массе добавляет сливочный сыр, а свежести – кинза.

Из чего, кроме сельди, приготовить форшмак: необычная и эффектная подача закуски

Ингредиенты:

  • лаваш круглый мини
  • яйца – 3-4 шт
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  • тунец – 1 баночка (185 грамм)
  • кинза – 1/3 пучка
  • лук фиолетовый – 1/3 шт
  • яблочный (или другой) уксус
  • сыр твердый (у меня гауда) – 20 грамм
  • пармезан – 20-25 грамм
  • крем-сырь – 2 ст. л.

Способ приготовления:

Из чего, кроме сельди, приготовить форшмак: необычная и эффектная подача закуски

1. Яйца сварить, остудить и очистить, натереть на мелкой терке.

Из чего, кроме сельди, приготовить форшмак: необычная и эффектная подача закуски

2. Лук нарезать на кубики и замариновать в уксусе, затем промыть, высушить и добавить в яйца. Можно не мариновать лук, если любите более пикантные блюда.

Из чего, кроме сельди, приготовить форшмак: необычная и эффектная подача закуски

3. Туда же добавить тунец, крем-сыр, натертые сыры и измельченную кинзу, перемешать до однородности.

Из чего, кроме сельди, приготовить форшмак: необычная и эффектная подача закуски

4. Лаваши согнуть посередине и посушить 3-4 минуты в духовке на решетке.

Из чего, кроме сельди, приготовить форшмак: необычная и эффектная подача закуски

5. Начинить лаваш форшмаком и подавать.

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