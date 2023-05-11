Из чего, кроме сельди, приготовить форшмак: необычная и эффектная подача закуски
Форшмак – это популярная намазка из сельди, в которую добавляется яблоко и масло. Если подать на кусочке черного хлеба, получится очень легкая и эффектная закуска. Но если вы хотите чего-нибудь нового, сделайте форшмак из тунца. Его можно намазать на лаваш, и получится что-то похожее на мексиканские такосы.
Идея приготовления фаршмака из тунца в лаваше опубликована на странице фудблогера Оксаны Кретсул (oksana_kretsul) в Instagram. Нежности массе добавляет сливочный сыр, а свежести – кинза.
Ингредиенты:
- лаваш круглый мини
- яйца – 3-4 шт
- тунец – 1 баночка (185 грамм)
- кинза – 1/3 пучка
- лук фиолетовый – 1/3 шт
- яблочный (или другой) уксус
- сыр твердый (у меня гауда) – 20 грамм
- пармезан – 20-25 грамм
- крем-сырь – 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Яйца сварить, остудить и очистить, натереть на мелкой терке.
2. Лук нарезать на кубики и замариновать в уксусе, затем промыть, высушить и добавить в яйца. Можно не мариновать лук, если любите более пикантные блюда.
3. Туда же добавить тунец, крем-сыр, натертые сыры и измельченную кинзу, перемешать до однородности.
4. Лаваши согнуть посередине и посушить 3-4 минуты в духовке на решетке.
5. Начинить лаваш форшмаком и подавать.
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