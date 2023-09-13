Как правильно приготовить хрустящий картофель по-селянски: секреты и рецепт от Эктора Хименеса-Браво

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,2 т.
Рецепт картофеля

Картофель по-селянски – очень сытное и вкусное блюдо, которое умеет готовить каждая хозяйка. Стоит отметить, для того, чтобы картофель был мягким и хрустящим, его нужно порезать, залить кипятком и оставить на 20 минут, а после запекать.

Как вкусно приготовить картофель по-селянски

Кулинар Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом вкусного картофеля по-селянски в кукурузном крахмале, со специями.

Рецепт картофеля по-селянски
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Ингредиенты:

  • Картофель – 0,5 кг
  • Соль – 1 ч. л.
  • Кукурузный крахмал – 50 г
  • Красный перец – 0,5 ч. л.
  • Черный перец – 0,5 ч. л.
  • Паприка – 1 ч. л.
  • Масло растительное

Способ приготовления:

1. Картошку нарежьте на слайсы, всыпьте соль и залейте кипятком. Оставьте на 20 минут.

Картофель в кипятке

2. К крахмалу добавьте специи и вторую ложку соли.

Специи и крахмал для картофеля

3. С картофеля слейте воду и обваляйте в смеси из крахмала и специй.

Сколько запекать картофель

4. Выложите на противень, застеленный фольгой и полейте маслом, запекайте 25 минут при 200 С.

Готовый картофель

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