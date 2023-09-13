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Как правильно приготовить хрустящий картофель по-селянски: секреты и рецепт от Эктора Хименеса-Браво
Картофель по-селянски – очень сытное и вкусное блюдо, которое умеет готовить каждая хозяйка. Стоит отметить, для того, чтобы картофель был мягким и хрустящим, его нужно порезать, залить кипятком и оставить на 20 минут, а после запекать.
Кулинар Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом вкусного картофеля по-селянски в кукурузном крахмале, со специями.
Ингредиенты:
- Картофель – 0,5 кг
- Соль – 1 ч. л.
- Кукурузный крахмал – 50 г
- Красный перец – 0,5 ч. л.
- Черный перец – 0,5 ч. л.
- Паприка – 1 ч. л.
- Масло растительное
Способ приготовления:
1. Картошку нарежьте на слайсы, всыпьте соль и залейте кипятком. Оставьте на 20 минут.
2. К крахмалу добавьте специи и вторую ложку соли.
3. С картофеля слейте воду и обваляйте в смеси из крахмала и специй.
4. Выложите на противень, застеленный фольгой и полейте маслом, запекайте 25 минут при 200 С.
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