Картофель по-селянски – очень сытное и вкусное блюдо, которое умеет готовить каждая хозяйка. Стоит отметить, для того, чтобы картофель был мягким и хрустящим, его нужно порезать, залить кипятком и оставить на 20 минут, а после запекать.

Кулинар Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом вкусного картофеля по-селянски в кукурузном крахмале, со специями.

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Ингредиенты:

Картофель – 0,5 кг

Соль – 1 ч. л.

Кукурузный крахмал – 50 г

Красный перец – 0,5 ч. л.

Черный перец – 0,5 ч. л.

Паприка – 1 ч. л.

Масло растительное

Способ приготовления:

1. Картошку нарежьте на слайсы, всыпьте соль и залейте кипятком. Оставьте на 20 минут.

2. К крахмалу добавьте специи и вторую ложку соли.

3. С картофеля слейте воду и обваляйте в смеси из крахмала и специй.

4. Выложите на противень, застеленный фольгой и полейте маслом, запекайте 25 минут при 200 С.

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