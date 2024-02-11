Куриные крылышки из известной на весь мир сети фастфуда – любимое лакомство миллионов. Его можно приготовить и дома, не тратя лишние средства и добавив специи по своему вкусу.

Рецептом таких крылышек поделилась фудблогер Анна Пилиплюк. В YouTube она рассказала, как приготовить крылышки таким образом, чтобы их было не отличить от всем известного блюда.

Ингредиенты для крылышек

Куриные крылышки – 1 кг

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Сушеный чеснок – 1 ч.л.

Паприка – 1 ч. л.

Чили – 1 ч. л.

Вода – 100 мл

Соль

Масло растительное – 4 ст .л.

Ингредиенты для панировки

Мука – 5 ст. л.

Соль

Чили – ½ ч. л.

Паприка – 1 ч. л.

Куркума – ½ ч. л.

Способ приготовления

1. Крылышки хорошо промываем и просушиваем бумажным полотенцем.

2. Добавляем все специи для маринования и 100 мл воды.

3. Солим по вкусу и добавляем 4 ст. л. растительного масла. Перемешиваем и оставляем на 1 час для маринования.

4. Тем временем готовим панировку. Смешиваем в отдельной емкости все ингредиенты, добавляем соль.

5. Когда крылышки уже промариновались, обмакиваем их в панировке.

6. Кладем по одному крылышку на шумовку и погружаем его в воду, после чего перекладываем в емкость с мукой. Хорошо обваливаем.

7. Обжариваем крылышки до готовности во фритюре и выкладываем на бумажное полотенце, чтобы стекло лишнее масло.

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