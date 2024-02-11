Крылышка как у KFC: как приготовить дома, чтобы получились не хуже
Куриные крылышки из известной на весь мир сети фастфуда – любимое лакомство миллионов. Его можно приготовить и дома, не тратя лишние средства и добавив специи по своему вкусу.
Рецептом таких крылышек поделилась фудблогер Анна Пилиплюк. В YouTube она рассказала, как приготовить крылышки таким образом, чтобы их было не отличить от всем известного блюда.
Ингредиенты для крылышек
- Куриные крылышки – 1 кг
- Сушеный чеснок – 1 ч.л.
- Паприка – 1 ч. л.
- Чили – 1 ч. л.
- Вода – 100 мл
- Соль
- Масло растительное – 4 ст .л.
Ингредиенты для панировки
- Мука – 5 ст. л.
- Соль
- Чили – ½ ч. л.
- Паприка – 1 ч. л.
- Куркума – ½ ч. л.
Способ приготовления
1. Крылышки хорошо промываем и просушиваем бумажным полотенцем.
2. Добавляем все специи для маринования и 100 мл воды.
3. Солим по вкусу и добавляем 4 ст. л. растительного масла. Перемешиваем и оставляем на 1 час для маринования.
4. Тем временем готовим панировку. Смешиваем в отдельной емкости все ингредиенты, добавляем соль.
5. Когда крылышки уже промариновались, обмакиваем их в панировке.
6. Кладем по одному крылышку на шумовку и погружаем его в воду, после чего перекладываем в емкость с мукой. Хорошо обваливаем.
7. Обжариваем крылышки до готовности во фритюре и выкладываем на бумажное полотенце, чтобы стекло лишнее масло.
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