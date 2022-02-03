Когда нужно солить бульон, чтобы не испортить его: отвечает шеф-повар

Бульон – не только вкусное блюдо, которое готовится чаще всего из куриного мяса, но еще они очень полезно, особенно при простудных заболеваниях. Специалисты рекомендуют есть мясные, рыбные и овощные, ведь в них всех есть много витаминов и микроэлементов, которые необходимы организму.

Но стоит отметить, что приготовить вкусный бульон правильно – не просто, ведь можно солью, специями легко испортить прекрасный вкус блюда, а также – если его неправильно варить.

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Повар Джошуа Вайсман подробно рассказал, как правильно готовить бульон, чтобы он был вкусным и самое главное – как его правильно солить, чтобы не испортить вкус блюда, передает издание Thestar.

Советы от кулинара:

1. Как правильно солить бульоны

Соль – тот ингредиент, который и придает вкуса бульону, но солить нужно очень осторожно, чтобы не испортить блюдо.

"Если вы посолите свой бульон вначале приготовления – вы потенциально ограничите возможности его использования в будущем, это значит, что вы не сможете его заморозить", – обьясняет повар.

Вайсман уточнил, что независимо от того, какой именно бульон вы готовите, начинайте солить в конце приготовления.

2. Цвет бульона

Если вы хотите приготовить овощной бульон, который будет иметь яркий цвет, нужно просто запечь перед приготовлением овощи в духовке. Это придаст блюду не только красивый цвет, но очень оригинальный вкус

3. Светлый бульон

Для такого бульона наоборот нужно не запекать овощи, выбирать например, лук, морковь и специи, белое мясо – курятину.

"Чтобы приготовить 2 литра бульона, используйте 4-5 литровую кастрюлю. Доведите до кипения, затем уменьшите огонь, чтобы бульон кипел до четырех часов, снимайте обязательно пену", – говорит Вайсман.

4. Бульон без мяса

Для веганской версии Вайсман советует использовать грибы из-за их "мясного вкуса". Можно брать свежие и сушенные грибы. К ним смело можно добавлять и другие овощи, например, лук, морковь, сельдерей.

"Такой бульон варится намного быстрее, чем мясной. Через час вы получите вкусное и сытное блюдо", – утверждает кулинар.

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