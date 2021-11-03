Куда девать остатки бисквита: необычное применение от фудблогера
У многих часто случается ситуация, когда после выпекания торта остается бисквит, который уже не пригодится. Конечно, есть его уже никто не будет и придется только выбросить. Но не стоит торопиться – из остатков бисквита можно приготовить вкуснейшие конфеты. Они чем-то напоминают вкус детства.
Необычной идеей поделилась фудблогер Екатерина Кудляк. Опубликовано на странице в Instagram.
Для приготовления конфет баядерок нам понадобятся следующие ингредиенты:
Бисквит – 500 г
Какао – 3 ст. л.
Сливочное масло – 3 ст. л.
Джем – 100 г
Коньяк – 30 г
Молоко – 6-7 ст. л.
Для глазури:
Черный шоколад – 1 плитка
Сливочное масло – 60 г
Для декорирования:
Миндальные хлопья
Кокосовая стружка
Орехи
Рисовые шарики
Способ приготовления:
В кастрюле соединить молоко, масло и какао. Довести до кипения и охладить.
Бисквит перемолоть в блендере.
Добавить молочную массу, джем и коньяк. Тщательно перемешать. Готовая масса должна быть достаточно влажной и хорошо лепиться. Сформировать шарики и поставить в холодильник на 1 час.
Для глазури: в кастрюле соединить шоколад и масло. Растопить.
Окунуть шарики в глазурь и обвалять в кокосовой стружке/орехах/рисовых шариках.
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