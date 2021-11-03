Куда девать остатки бисквита: необычное применение от фудблогера

У многих часто случается ситуация, когда после выпекания торта остается бисквит, который уже не пригодится. Конечно, есть его уже никто не будет и придется только выбросить. Но не стоит торопиться – из остатков бисквита можно приготовить вкуснейшие конфеты. Они чем-то напоминают вкус детства.

Необычной идеей поделилась фудблогер Екатерина Кудляк. Опубликовано на странице в Instagram.

Для приготовления конфет баядерок нам понадобятся следующие ингредиенты:

Бисквит – 500 г

Какао – 3 ст. л.

Сливочное масло – 3 ст. л.

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Джем – 100 г

Коньяк – 30 г

Молоко – 6-7 ст. л.

Для глазури:

Черный шоколад – 1 плитка

Сливочное масло – 60 г

Для декорирования:

Миндальные хлопья

Кокосовая стружка

Орехи

Рисовые шарики

Способ приготовления:

В кастрюле соединить молоко, масло и какао. Довести до кипения и охладить. Бисквит перемолоть в блендере. Добавить молочную массу, джем и коньяк. Тщательно перемешать. Готовая масса должна быть достаточно влажной и хорошо лепиться. Сформировать шарики и поставить в холодильник на 1 час. Для глазури: в кастрюле соединить шоколад и масло. Растопить. Окунуть шарики в глазурь и обвалять в кокосовой стружке/орехах/рисовых шариках.

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