Куда девать остатки бисквита: необычное применение от фудблогера

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
2,0 т.
Куда девать остатки бисквита: необычное применение от фудблогера

У многих часто случается ситуация, когда после выпекания торта остается бисквит, который уже не пригодится. Конечно, есть его уже никто не будет и придется только выбросить. Но не стоит торопиться – из остатков бисквита можно приготовить вкуснейшие конфеты. Они чем-то напоминают вкус детства.

Необычной идеей поделилась фудблогер Екатерина Кудляк. Опубликовано на странице в Instagram.

Рецепт бисквитных конфет

Для приготовления конфет баядерок нам понадобятся следующие ингредиенты:

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  • Джем – 100 г

  • Коньяк – 30 г

  • Молоко – 6-7 ст. л.

Для глазури:

Для глазури нужно растопить шоколад и масло

Для декорирования:

  • Миндальные хлопья

  • Кокосовая стружка

  • Орехи

  • Рисовые шарики

Способ приготовления:

  1. В кастрюле соединить молоко, масло и какао. Довести до кипения и охладить.

  2. Бисквит перемолоть в блендере.

  3. Добавить молочную массу, джем и коньяк. Тщательно перемешать. Готовая масса должна быть достаточно влажной и хорошо лепиться. Сформировать шарики и поставить в холодильник на 1 час.

  4. Для глазури: в кастрюле соединить шоколад и масло. Растопить.

  5. Окунуть шарики в глазурь и обвалять в кокосовой стружке/орехах/рисовых шариках.

Варианты декорирования конфет

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