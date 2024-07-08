Из запеченных помидоров и перца можно приготовить очень вкусный, сытный и легкий суп. Для того, чтобы блюдо было сытным, добавьте куриное филе, сыр, гренки.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного томатного супа, с чесноком, луком и специями.

Ингредиенты:

3 спелые сладкие томаты

3 дольки чеснока

1 болгарский перец

1 фиолетовый/репчатый/порей лук

250-300 мл бульона

оливковое масло, соль, перец, орегано

Дополнение:

пармезан, жареный бекон(грудинка), свежий базилик, жареный хлеб

Способ приготовления:

1. Овощи почистите, нарежьте, полейте маслом, посолите, добавьте орегано, запекайте при 200 градусах 40 минут. Можно и быстрее, при 220 градусах, с обдувом 30 минут.

2. Охладите их, снимите кожу с томатов и перца, добавьте бульон и перебейте все в блендере. Если остались большие кусочки – можете пропустить суп через сито, и после взбивания обязательно – прокипятить.

Подаем с поджаренным хлебом, беконом, сыром, по желанию в суп можно добавить сливки!

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