Летний суп из помидоров: рецепт ресторанного блюда за копейки

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Летний суп из помидоров: рецепт ресторанного блюда за копейки

Из запеченных помидоров и перца можно приготовить очень вкусный, сытный и легкий суп. Для того, чтобы блюдо было сытным, добавьте куриное филе, сыр, гренки. 

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Что приготовить из помидоров и перца

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного томатного супа, с чесноком, луком и специями.

Рецепт супа

Ингредиенты:

  • 3 спелые сладкие томаты
  • 3 дольки чеснока
  • 1 болгарский перец
  • 1 фиолетовый/репчатый/порей лук
  • 250-300 мл бульона
  • оливковое масло, соль, перец, орегано

Дополнение:

  • пармезан, жареный бекон(грудинка), свежий базилик, жареный хлеб

Способ приготовления:

1. Овощи почистите, нарежьте, полейте маслом, посолите, добавьте орегано, запекайте при 200 градусах 40 минут. Можно и быстрее, при 220 градусах, с обдувом 30 минут.

Овощи для блюда

2. Охладите их, снимите кожу с томатов и перца, добавьте бульон и перебейте все в блендере. Если остались большие кусочки – можете пропустить суп через сито, и после взбивания обязательно – прокипятить.

Приготовление блюда

Подаем с поджаренным хлебом, беконом, сыром, по желанию в суп можно добавить сливки!

Готовый суп

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