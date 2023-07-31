Маринованные помидоры с горчицей на зиму: рецепт вкусной закуски

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,2 т.
Помидоры на зиму

Домашние маринованные помидоры – лучшая зимняя закуска, которую можно готовить с горчицей, листьями ягод, а также с огурцами и очень вкусно будет со свеклой. Для того, чтобы помидоры в процессе готовки не приварились в кашу, нужно выбрать для консервации не большие плоды, и очень важно, чтобы они были упругими.

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусных маринованным помидоров с уксусом, чесноком и горчицей в зернах.

Рецепт помидоров

Ингредиенты:

  • помидоры – 5 кг
  • вода – 5 л
  • соль – 1 стакан
  • сахар – 1 стакан
  • уксус – 1 стакан
  • горчица в зернах – 3 ст. л.
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  • чеснок – в каждую банку по 1-2 зуб.
  • листья хрена
  • укроп
  • душистый перец

Способ приготовления:

1. Помидоры помойте. На дно банок выложите листья, укроп, перец, чеснок и сверху помидоры. Залейте крутым кипятком, накройте крышками банки и дайте постоять 10 минут.

Как вкусно приготовить помидоры с горчицей на зиму

2. Маринад: в кипящую воду добавьте соль, сахар, уксус и горчицу в зернах. Перемешайте и дайте покипеть 3-5 минут.

Маринад для помидор

3. Из банок слейте воду и залейте помидоры маринадом. Банки сразу плотно закройте крышками, дайте остыть.

Готовые помидоры на зиму с горчицей и чесноком

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