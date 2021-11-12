Рыба Хоки: чем полезна и кому не подходит. Светлана Фус о 'короле' фишбургеров, эксклюзив

В последнее время в кулинарных кругах все популярнее становится неизвестная ранее рыба Хоки. Мало кто знает, что именно этот вид используется для приготовления фишбургеров во многих заведениях, ведь в этой рыбе совсем мало костей – для кафе и ресторанов это очень удобно.

Известный украинский диетолог Светлана Фус в эксклюзивном комментарии для OBOZREVATEL рассказала о том, полезна ли такая рыба и стоит ли ее добавлять в рацион.

По своему химическому составу и по способу отлова и качества, Хоки практически ничем не отличается от хека и минтая. В ней достаточно много белка (18-19 г на 100 г продукта). Посреди минералов можно выделить йод, селен, цинк, медь, хром, посреди витаминов – В12, РР, В1, В2. Рыба относится к нежирным сортам. Энергетическая ценность составляет 100 г 72 ккал.

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Я советую вводить такую рыбу в свой рацион всем, кто заботится о своем здоровье ".

Особых противопоказаний для употребления такой рыбы нет. Не следует употреблять ее только в том случае, если есть индивидуальная непереносимость этого продукта или аллергическая реакция на него .

Рыба Хоки – прекрасный источник белка, витаминов и минералов. Но жиров в ней мало. Известно, что морская, жирная рыба особенно ценна тем, что в ней есть жирные кислоты Омега 3, которые очень полезны для нашего организма. Поэтому, с точки зрения источника жиров, на рыбу Хоки ставку делать не стоит.

Диетологиня отмечает, что приготовить рыбу можно совершенно разными способами: отварить, запекать с овощами, делать котлеты.

Но все же основным блюдом, которое готовится с рыбой Хоки, является фишбургер. И чтобы попробовать его, не нужно специально идти в какое-нибудь заведение. Такое блюдо можно сделать дома.

Рыбный бургер приготовил известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко. Идеей поделился на своем сайте. Блюдо достаточно простое в приготовлении, очень полезное и вкусное. В оригинальном рецепте Евгений использует минтай, но отмечает, что можно выбрать любую другую рыбу по вкусу.

Ингредиенты:

рыбное филе – 4 шт

булочки для бургера – 4 шт

листья салата латук – 4 шт

сыр – 4 шт

подсолнечное масло – 2 ст. л

соль и перец – по вкусу

яйца – 2 шт

горчица – 1/2 ч.л

соленые огурцы – 2 шт

подсолнечное масло – 125-150 мл

лимон – 0,5 шт

соль и перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Рыбное филе разморозить.

2. Промокнуть лишнюю влагу.

3. Сделать фарш. Посолить и поперчить по вкусу, перемешать и хорошо отбить.

4. Сформировать котлеты в форме булочек, выложить на пергамент и поместить в морозилку на 1 час. Это для того, чтобы они лучше держали форму.

5. Приготовить соус: отделить желтки и взбить с горчицей, щепоткой соли и перца, 1 столовой ложкой лимонного сока. Когда масса станет однородной, влить тонкой струйкой 125-150 мл подсолнечного масла, продолжая взбивать соус. Нарезать очень мелкими кубиками 2 соленых огурца и добавить в него.

6. Достать рыбные котлеты из морозилки.

7. Разогреть сковороду с подсолнечным маслом и сковороду из 2 ст. л. подсолнечного масла и обжарить котлеты с обеих сторон по несколько минут.

8. Булочки для бургера разрезать на две части вдоль. Выложить на каждую половинку булочки соус тартар.

9. Сверху на одну половинку булочки выложить помытые и высушенные листья салата латук. На него рыбную котлету, потом творог.

10. Накрыть каждый фишбургер второй булочкой.

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