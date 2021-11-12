Рыба Хоки: чем полезна и кому не подходит. Светлана Фус о "короле" фишбургеров, эксклюзив
В последнее время в кулинарных кругах все популярнее становится неизвестная ранее рыба Хоки. Мало кто знает, что именно этот вид используется для приготовления фишбургеров во многих заведениях, ведь в этой рыбе совсем мало костей – для кафе и ресторанов это очень удобно.
Известный украинский диетолог Светлана Фус в эксклюзивном комментарии для OBOZREVATEL рассказала о том, полезна ли такая рыба и стоит ли ее добавлять в рацион.
По своему химическому составу и по способу отлова и качества, Хоки практически ничем не отличается от хека и минтая. В ней достаточно много белка (18-19 г на 100 г продукта). Посреди минералов можно выделить йод, селен, цинк, медь, хром, посреди витаминов – В12, РР, В1, В2. Рыба относится к нежирным сортам. Энергетическая ценность составляет 100 г 72 ккал.
Я советую вводить такую рыбу в свой рацион всем, кто заботится о своем здоровье ".
Особых противопоказаний для употребления такой рыбы нет. Не следует употреблять ее только в том случае, если есть индивидуальная непереносимость этого продукта или аллергическая реакция на него .
Рыба Хоки – прекрасный источник белка, витаминов и минералов. Но жиров в ней мало. Известно, что морская, жирная рыба особенно ценна тем, что в ней есть жирные кислоты Омега 3, которые очень полезны для нашего организма. Поэтому, с точки зрения источника жиров, на рыбу Хоки ставку делать не стоит.
Диетологиня отмечает, что приготовить рыбу можно совершенно разными способами: отварить, запекать с овощами, делать котлеты.
Но все же основным блюдом, которое готовится с рыбой Хоки, является фишбургер. И чтобы попробовать его, не нужно специально идти в какое-нибудь заведение. Такое блюдо можно сделать дома.
Рыбный бургер приготовил известный украинский шеф-повар Евгений Клопотенко. Идеей поделился на своем сайте. Блюдо достаточно простое в приготовлении, очень полезное и вкусное. В оригинальном рецепте Евгений использует минтай, но отмечает, что можно выбрать любую другую рыбу по вкусу.
Ингредиенты:
рыбное филе – 4 шт
булочки для бургера – 4 шт
листья салата латук – 4 шт
сыр – 4 шт
подсолнечное масло – 2 ст. л
соль и перец – по вкусу
- яйца – 2 шт
- горчица – 1/2 ч.л
- соленые огурцы – 2 шт
- подсолнечное масло – 125-150 мл
- лимон – 0,5 шт
соль и перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Рыбное филе разморозить.
2. Промокнуть лишнюю влагу.
3. Сделать фарш. Посолить и поперчить по вкусу, перемешать и хорошо отбить.
4. Сформировать котлеты в форме булочек, выложить на пергамент и поместить в морозилку на 1 час. Это для того, чтобы они лучше держали форму.
5. Приготовить соус: отделить желтки и взбить с горчицей, щепоткой соли и перца, 1 столовой ложкой лимонного сока. Когда масса станет однородной, влить тонкой струйкой 125-150 мл подсолнечного масла, продолжая взбивать соус. Нарезать очень мелкими кубиками 2 соленых огурца и добавить в него.
6. Достать рыбные котлеты из морозилки.
7. Разогреть сковороду с подсолнечным маслом и сковороду из 2 ст. л. подсолнечного масла и обжарить котлеты с обеих сторон по несколько минут.
8. Булочки для бургера разрезать на две части вдоль. Выложить на каждую половинку булочки соус тартар.
9. Сверху на одну половинку булочки выложить помытые и высушенные листья салата латук. На него рыбную котлету, потом творог.
10. Накрыть каждый фишбургер второй булочкой.
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