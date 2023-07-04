Рецепты советских времен из бабушкиных тетрадей и журналов, которые популярны и сейчас: топ-10

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепты блюд из СССР

В СССР были популярны простые, но сытные блюда, например, салаты из овощей, а также с рыбой, колбасой, например "Шуба", "Оливье", и стоит отметить, что остаются они популярны и в наше время. Еще из союза "пришли" и некоторые десерты, например, торт "Муравейник", вафельный торт.

Домашний ''Оливье''

Редакция FoodOboz собрала для вас перечень из 10 рецептов блюд из советских времен из бабушкиных тетрадей и журналов, которые популярны и сейчас.

1. Тертый пирог

Рецепт тертого пирога
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2. Хрустящие рогалики

Рецепт рогаликов

3. Луковый пирог

Луковый пирог

4. Торт "Наполеон"

Домашний ''Наполеон''

5. Салат "Дунайский" и маринованные помидоры и огурцы

Рецепты из СССР

6. Пампушки

Домашние пампушки

7. Торт "Птичье молоко"

Торт ''Птичье молоко''

8. Манник

Пышный манник

9. Беляши 

Домашние беляши

10. Заварные блины 

Заварные блины

Также на OBOZREVATEL сообщалось, какие 5 блюд были придуманы в СССР и остаются популярными в наше время.

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