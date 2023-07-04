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Рецепты советских времен из бабушкиных тетрадей и журналов, которые популярны и сейчас: топ-10
В СССР были популярны простые, но сытные блюда, например, салаты из овощей, а также с рыбой, колбасой, например "Шуба", "Оливье", и стоит отметить, что остаются они популярны и в наше время. Еще из союза "пришли" и некоторые десерты, например, торт "Муравейник", вафельный торт.
Редакция FoodOboz собрала для вас перечень из 10 рецептов блюд из советских времен из бабушкиных тетрадей и журналов, которые популярны и сейчас.
1. Тертый пирог
2. Хрустящие рогалики
3. Луковый пирог
4. Торт "Наполеон"
5. Салат "Дунайский" и маринованные помидоры и огурцы
6. Пампушки
7. Торт "Птичье молоко"
8. Манник
9. Беляши
10. Заварные блины
Также на OBOZREVATEL сообщалось, какие 5 блюд были придуманы в СССР и остаются популярными в наше время.