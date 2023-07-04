В СССР были популярны простые, но сытные блюда, например, салаты из овощей, а также с рыбой, колбасой, например "Шуба", "Оливье", и стоит отметить, что остаются они популярны и в наше время. Еще из союза "пришли" и некоторые десерты, например, торт "Муравейник", вафельный торт.

Редакция FoodOboz собрала для вас перечень из 10 рецептов блюд из советских времен из бабушкиных тетрадей и журналов, которые популярны и сейчас.

1. Тертый пирог

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2. Хрустящие рогалики

3. Луковый пирог

4. Торт "Наполеон"

5. Салат "Дунайский" и маринованные помидоры и огурцы

6. Пампушки

7. Торт "Птичье молоко"

8. Манник

9. Беляши

10. Заварные блины

Также на OBOZREVATEL сообщалось, какие 5 блюд были придуманы в СССР и остаются популярными в наше время.