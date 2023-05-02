Шашлык в маринаде из айрана: всегда получается нежным и сочным
Вместо разных многокомпонентных маринадов, для вкусного шашлыка можно выбрать айран. Этот продукт сделает ваше мясо очень нежным, сочным и мягким. Главное – в правильный момент добавить специи.
Идея приготовления шашлыка в маринаде из айрана опубликована на странице фудблогера Юлии с ником juli_co.ok в Instagram. По этой технологии специи нужно добавить уже тогда, когда ваше мясо будет почти готовое, и на нем образуется золотистая корочка.
- 2 кг ошейка свинины
- 3 больших лука
- 1 л айрана
- соль перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Мясо нарезать на достаточно большие кусочки
2. Лук нарезать полукольцами и хорошо промять их руками.
3. Перемешать вместе с мясом.
4. Добавить айран.
5. Снова хорошо промассировать руками, для сочетания всех вкусов.
6. Оставляем мариноваться на сутки.
7. На решетку мясо выкладывать без лука.
8. Соль и перец добавить тогда, когда на мясе уже образуется хрустящая и золотистая корочка.
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