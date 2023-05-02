Шашлык в маринаде из айрана: всегда получается нежным и сочным

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Шашлык в маринаде из айрана: всегда получается нежным и сочным

Вместо разных многокомпонентных маринадов, для вкусного шашлыка можно выбрать айран. Этот продукт сделает ваше мясо очень нежным, сочным и мягким. Главное – в правильный момент добавить специи.

Идея приготовления шашлыка в маринаде из айрана опубликована на странице фудблогера Юлии с ником juli_co.ok в Instagram. По этой технологии специи нужно добавить уже тогда, когда ваше мясо будет почти готовое, и на нем образуется золотистая корочка.

Шашлык в маринаде из айрана: всегда получается нежным и сочным
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  • 2 кг ошейка свинины
  • 3 больших лука
  • 1 л айрана
  • соль перец – по вкусу

Способ приготовления:

Шашлык в маринаде из айрана: всегда получается нежным и сочным

1. Мясо нарезать на достаточно большие кусочки

2. Лук нарезать полукольцами и хорошо промять их руками.

Шашлык в маринаде из айрана: всегда получается нежным и сочным

3. Перемешать вместе с мясом.

4. Добавить айран.

Шашлык в маринаде из айрана: всегда получается нежным и сочным

5. Снова хорошо промассировать руками, для сочетания всех вкусов.

6. Оставляем мариноваться на сутки.

7. На решетку мясо выкладывать без лука.

Шашлык в маринаде из айрана: всегда получается нежным и сочным

8. Соль и перец добавить тогда, когда на мясе уже образуется хрустящая и золотистая корочка.

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