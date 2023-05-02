Вместо разных многокомпонентных маринадов, для вкусного шашлыка можно выбрать айран. Этот продукт сделает ваше мясо очень нежным, сочным и мягким. Главное – в правильный момент добавить специи.

Идея приготовления шашлыка в маринаде из айрана опубликована на странице фудблогера Юлии с ником juli_co.ok в Instagram. По этой технологии специи нужно добавить уже тогда, когда ваше мясо будет почти готовое, и на нем образуется золотистая корочка.

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2 кг ошейка свинины

3 больших лука

1 л айрана

соль перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Мясо нарезать на достаточно большие кусочки

2. Лук нарезать полукольцами и хорошо промять их руками.

3. Перемешать вместе с мясом.

4. Добавить айран.

5. Снова хорошо промассировать руками, для сочетания всех вкусов.

6. Оставляем мариноваться на сутки.

7. На решетку мясо выкладывать без лука.

8. Соль и перец добавить тогда, когда на мясе уже образуется хрустящая и золотистая корочка.

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