Сочные мясные гнезда с ананасами: блюдо для настоящих гурманов

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
57
Рецепт блюда

В этой статье рассказывается, как из самых простых ингредиентов приготовить вкуснейшее, питательное и красивое блюдо. Ее можно подавать в качестве обычного обеда, или сделать основной на праздничном столе.

Речь идет о гнездах из куриного фарша с ананасами. Рецептом их приготовления в Instagram поделилась фудблогер с ником zhuravlina_cooking.

Сочные мясные гнезда с ананасами: блюдо для настоящих гурманов

Ингредиенты для гнезд

  • Куриный фарш – 700 гр
  • Морковь – 1 шт
  • Лук – 1 шт
  • Сметана – 2 ст.л.
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  • Панировочные сухари – 2 ст.л.
  • Зелень – пучок
  • Яйцо – 1 шт
  • Соль – 1 ч.л.
  • Черный перец – ½ ч.л.
  • Сухой чеснок – 1 ч.л.
  • Итальянские травы – 1 ч.л.

Ингредиенты для начинки

  • Сметана – 1 ст.л.
  • Горчица в зернах – 1 ч.л.
  • Консервированные ананасы – 100 гр
  • Твердый сыр – 100 гр

Способ приготовления

1.Из лука и моркови делаем зажарку.

2. В фарш добавляем соль, перец, чеснок сухой, итальянские травы, яйцо, панировочные сухари, сметану, зелень, зажарку и хорошо перемешиваем.

Сочные мясные гнезда с ананасами: блюдо для настоящих гурманов

3. Формируем влажными руками большие шары.

Сочные мясные гнезда с ананасами: блюдо для настоящих гурманов

4. Выкладываем на пергамент и прижимаем середину ложкой, формируя гнезда.

5. Сметану смешиваем с горчицей и выкладываем в гнезда.

Сочные мясные гнезда с ананасами: блюдо для настоящих гурманов

6. Сверху выкладываем ананасы и присыпаем сыром.

7. Выпекаем при температуре 180 градусов 30-40 минут.

Сочные мясные гнезда с ананасами: блюдо для настоящих гурманов

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