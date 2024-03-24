Сочные мясные гнезда с ананасами: блюдо для настоящих гурманов
В этой статье рассказывается, как из самых простых ингредиентов приготовить вкуснейшее, питательное и красивое блюдо. Ее можно подавать в качестве обычного обеда, или сделать основной на праздничном столе.
Речь идет о гнездах из куриного фарша с ананасами. Рецептом их приготовления в Instagram поделилась фудблогер с ником zhuravlina_cooking.
Ингредиенты для гнезд
- Куриный фарш – 700 гр
- Морковь – 1 шт
- Лук – 1 шт
- Сметана – 2 ст.л.
- Панировочные сухари – 2 ст.л.
- Зелень – пучок
- Яйцо – 1 шт
- Соль – 1 ч.л.
- Черный перец – ½ ч.л.
- Сухой чеснок – 1 ч.л.
- Итальянские травы – 1 ч.л.
Ингредиенты для начинки
- Сметана – 1 ст.л.
- Горчица в зернах – 1 ч.л.
- Консервированные ананасы – 100 гр
- Твердый сыр – 100 гр
Способ приготовления
1.Из лука и моркови делаем зажарку.
2. В фарш добавляем соль, перец, чеснок сухой, итальянские травы, яйцо, панировочные сухари, сметану, зелень, зажарку и хорошо перемешиваем.
3. Формируем влажными руками большие шары.
4. Выкладываем на пергамент и прижимаем середину ложкой, формируя гнезда.
5. Сметану смешиваем с горчицей и выкладываем в гнезда.
6. Сверху выкладываем ананасы и присыпаем сыром.
7. Выпекаем при температуре 180 градусов 30-40 минут.
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