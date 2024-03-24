В этой статье рассказывается, как из самых простых ингредиентов приготовить вкуснейшее, питательное и красивое блюдо. Ее можно подавать в качестве обычного обеда, или сделать основной на праздничном столе.

Речь идет о гнездах из куриного фарша с ананасами. Рецептом их приготовления в Instagram поделилась фудблогер с ником zhuravlina_cooking.

Ингредиенты для гнезд

Куриный фарш – 700 гр

Морковь – 1 шт

Лук – 1 шт

Сметана – 2 ст.л.

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Панировочные сухари – 2 ст.л.

Зелень – пучок

Яйцо – 1 шт

Соль – 1 ч.л.

Черный перец – ½ ч.л.

Сухой чеснок – 1 ч.л.

Итальянские травы – 1 ч.л.

Ингредиенты для начинки

Сметана – 1 ст.л.

Горчица в зернах – 1 ч.л.

Консервированные ананасы – 100 гр

Твердый сыр – 100 гр

Способ приготовления

1.Из лука и моркови делаем зажарку.

2. В фарш добавляем соль, перец, чеснок сухой, итальянские травы, яйцо, панировочные сухари, сметану, зелень, зажарку и хорошо перемешиваем.

3. Формируем влажными руками большие шары.

4. Выкладываем на пергамент и прижимаем середину ложкой, формируя гнезда.

5. Сметану смешиваем с горчицей и выкладываем в гнезда.

6. Сверху выкладываем ананасы и присыпаем сыром.

7. Выпекаем при температуре 180 градусов 30-40 минут.

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