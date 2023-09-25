Куриное филе – идеальный продукт для приготовления вкусных котлет, отбивных, а также салатов, закусок. Одним из самых простых блюд из филе являются рубленные куриные котлеты.

Кулинар Инна поделилась в Instagram рецептом вкусных, сочных рубленных куриных котлет, которые будут очень сочными и мягкими.

Совет от кулинара: для того, чтобы они были сочными, добавьте в фарш майонез!

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Ингредиенты:

Куриное филе – 2 шт.

Яйца – 2 шт.

Соль, перец, паприка (сладкая), сухой чеснок – по вкусу

Мука – 2-3 ст. л.

Майонез – 1ст. л.

Способ приготовления:

1. Нарежьте куриное филе маленькими кусочками.

2. Добавьте к филе все остальные ингредиенты, тщательно перемешайте, оставьте настояться 10 минут.

3. Жарьте на предварительно разогретой сковороде до золотистой корочки.

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