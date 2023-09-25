Сочные рубленные куриные котлеты: добавьте всего один ингредиент для идеальной структуры

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рубленые котлеты

Куриное филе – идеальный продукт для приготовления вкусных котлет, отбивных, а также салатов, закусок. Одним из самых простых блюд из филе являются рубленные куриные котлеты.

Рубленые котлеты из куриного филе

Кулинар Инна поделилась в Instagram рецептом вкусных, сочных рубленных куриных котлет, которые будут очень сочными и мягкими.

Совет от кулинара: для того, чтобы они были сочными, добавьте в фарш майонез!

Рецепт котлет
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Ингредиенты:

  • Куриное филе – 2 шт.
  • Яйца – 2 шт.
  • Соль, перец, паприка (сладкая), сухой чеснок – по вкусу
  • Мука – 2-3 ст. л.
  • Майонез – 1ст. л.

Способ приготовления:

1. Нарежьте куриное филе маленькими кусочками.

Приготовление фарша с майонезом

2. Добавьте к филе все остальные ингредиенты, тщательно перемешайте, оставьте настояться 10 минут.

Готовый фарш для блюда

3. Жарьте на предварительно разогретой сковороде до золотистой корочки.

Рубленые котлеты из куриного филе

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