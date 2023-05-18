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Вкуснее, чем плов: жареный булгур с маслом и специями за 10 минут
Булгур – не только вкусный, но и очень полезный и бюджетный продукт. Из булгура можно варить супы, готовить вкусные каши, плов, а также начинку для фаршированных перцев. Еще его можно добавлять в салаты.
Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного жареного булгура, который готовится всего 10 минут на сковороде.
Ингредиенты:
- булгур – 100 г
- сливочное масло – 20 г
- специи – 1 ст. л.
- соль – по вкусу
- кипяток
Способ приготовления:
1. Хорошо промойте булгур и обжарьте на сливочном масле 5 минут.
2. Добавьте соль, специи, перемешайте и жарьте еще 5-7 минут.
3. Залейте крупу кипятком, вода должна полностью покрыть крупу и готовьте на среднем огне к полному испарению воды.
Будет вкусно как в горячем, так и холодном виде.
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