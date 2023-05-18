Булгур – не только вкусный, но и очень полезный и бюджетный продукт. Из булгура можно варить супы, готовить вкусные каши, плов, а также начинку для фаршированных перцев. Еще его можно добавлять в салаты.

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного жареного булгура, который готовится всего 10 минут на сковороде.

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Ингредиенты:

булгур – 100 г

сливочное масло – 20 г

специи – 1 ст. л.

соль – по вкусу

кипяток

Способ приготовления:

1. Хорошо промойте булгур и обжарьте на сливочном масле 5 минут.

2. Добавьте соль, специи, перемешайте и жарьте еще 5-7 минут.

3. Залейте крупу кипятком, вода должна полностью покрыть крупу и готовьте на среднем огне к полному испарению воды.

Будет вкусно как в горячем, так и холодном виде.

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