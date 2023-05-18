Вкуснее, чем плов: жареный булгур с маслом и специями за 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт булгура на сковороде

Булгур – не только вкусный, но и очень полезный и бюджетный продукт. Из булгура можно варить супы, готовить вкусные каши, плов, а также начинку для фаршированных перцев. Еще его можно добавлять в салаты

Булгур с овощами

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного жареного булгура, который готовится всего 10 минут на сковороде. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты:

  • булгур – 100 г
  • сливочное масло – 20 г
  • специи – 1 ст. л.
  • соль – по вкусу 
  • кипяток 

Способ приготовления:

1. Хорошо промойте булгур и обжарьте на сливочном масле 5 минут.

Как приготовить булгур на сковороде

2. Добавьте соль, специи, перемешайте и жарьте еще 5-7 минут.

Специи для крупы

3. Залейте крупу кипятком, вода должна полностью покрыть крупу и готовьте на среднем огне к полному испарению воды. 

Приготовление булгура

Будет вкусно как в горячем, так и холодном виде. 

Готовое блюдо

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