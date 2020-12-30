Закуски на Новий рік: як приготувати намазки на будь-який смак
Новий рік вже не за горами, сподіваємося, ви вже склали святкове меню. Якщо ні, тоді ми йдемо до вас.
Ми вам вже розповідали, як приготувати олів'є без ковбаси, ділилися з вами рецептами м'яса для святкового столу, а також давали поради, чим можна замінити радянські салати в новорічному меню. Цього разу редакція FoodOboz пропонує добірку закусок нашвидкоруч. Пропонуємо приготувати вам всілякі намазки – як з сиру, так і з м'яса, риби та овочів.
Мус із сиру
Найлегша в приготуванні закуска. Ця намазки стане відмінною основою для брускет, а також може виступати як соус-діп, куди можна вмочати грінки, крекери і грісіні.
Інгредієнти:
кисломолочний сир – 500 г
в'ялені томати в олії – 150 г
синій базилік – 1 пучок
зелений базилік – 1 пучок
часник – 2-3 зубчики
сіль, перець – за смаком
лимон – за бажанням
Приготування:
Базилік помити, обірвати листочки. Часник почистити, розрізати кожен зубчик навпіл.
Сир розділити на три частини. Потім перемолоти в блендері всі три частини окремо: одну частину з в'яленими томатами, другу – із синім базиліком, третю – з часником і зеленим базиліком.
За бажанням додати сіль і перець і скропити лимонним соком.
Мухаммара
Мухаммара – це закуска, популярна на Близькому Сході. Готується вона з печених солодких червоних перців із додаванням чилі, волоських горіхів і спецій. Подають мухаммару як самостійну страву з коржиками, а також у якості соусу до м'яса, риби чи курки.
Інгредієнти:
солодкий червоний перець – 4 шт.
волоські горіхи (рубані) – 100 г
оливкова олія – 4 ст. л.
часник – 1 зубчик
томатна паста – 2 ст. л.
лимонний сік – 2 ст. л.
панірувальні сухарі – 1 склянка
гранатовий соус – 1 ст. л.
перець червоний пластівцями – 1 ч. л.
цукор – 1 ч. л.
кумін – 1 ч. л.
сіль – 1 ч. л.
Приготування:
Духовку нагріти до 200 градусів. Викласти на деко перці та запікати 15-20 хвилин. Перевертати кожні п'ять хвилин до появи чорних підпалин.
Гарячі перці покласти в поліетиленовий пакет, щільно закрити його, дати перцю полежати в пакеті 15-20 хвилин – так простіше буде їх почистити. Потім очистити їх від шкірки, перегородок і насіння.
Горіхи прогріти на сухій сковороді без олії пару хвилин, потім подрібнити.
Скласти всі інгредієнти в блендер і збити до однорідності. Викласти на таріль, полити оливковою олією і прикрасити волоськими горіхами. Остудити перед подачею.
Бабагануш
Ще одна популярна намазка з Близького Сходу. Незважаючи на те, що в кожній країні ця закуска має власну назву (араби називають її бабагануш, в Ізраїлі це хацілім, у Туреччині – патлиджан езмесі), готується страва практично за ідентичною схемою.
Інгредієнти:
баклажани – 5 шт. (великі)
часник – 1 головка
лимон – половинка
сіль за смаком
зіра (кумин) – дрібка
оливкова олія – 1 ст. л.
копчена паприка – дрібка
кунжутний соус тахіні – 3-4 ст. л.
петрушка – кілька гілочок
Приготування:
Баклажани помити і проткнути виделкою по всій довжині. Викласти на деко, туди ж викласти цілу головку часнику. Поставити в нагріту на 200 градусів духовку, запікати на 20 хвилин.
За 20 хвилин дістати деко з духовки, забрати часник. Баклажани повернути в духовку ще на 20 хвилин.
Дістати баклажани, розрізати вздовж і ложкою дістати з них м'якоть. Перекласти в блендер, додати печений часник (не забудьте тільки його почистити), сіль і зіру. Зіру краще брати мелену, якщо вона у вас в зернах, потовкти у ступці. Все перемолоти блендером.
Додати тахіні, вичавити сік з половинки лимона. Знову перемішати.
При подачі полити оливковою олією, присипати копченою паприкою та дрібно рубаною петрушкою.
Гуакамоле
Гуакамоле – намазка родом з Мексики. Насправді це звичайне пюре з м'якоті авокадо, в яке мексиканці додають часник, дрібно різані томати і цибулю, а також кізну та сік лайма. Подають гуакамоле з кукурудзяними чіпсами начос, проте для такої намазки цілком підійде і звичайний хліб, який ми радимо підсушити в тостері або на розпеченій сковороді без олії. Рецепт гуакамоле можна подивитися тут.
Кабачкова та баклажанна ікра
Ікра з кабачків і баклажанів – ще одна закуска, яка ідеально підходить для того, щоб вмочати в неї солоне печиво, хлібні палички та інші смачні штучки. Ми пропонуємо вам приготувати і кабачкову ікру (рецепти можна подивитися тут ), і баклажанну ікру (рецепти тут ).
Паштет
Паштет – ще один прекрасний варіант намазки. Плюс паштету в тому, що приготувати його можна з чого завгодно: з м'яса, печінки, риби, грибів або бобів. Все залежить від ваших гастрономічних уподобань.
Хумус
Класичний хумус готується лише з турецького гороху нут. Всі інші так звані "хумуси" – з сочевиці, наприклад, або квасолі, можна віднести до категорії овочевих паштетів. Ми пропонуємо вам не мудрувати і приготувати класичний хумус – з нутом і кунжутною пастою тахіні. А подавати до хумусу радимо свіжі овочі (найкраще нарізати їх товстенькою соломкою, аби зручно було вмочувати), а також свіжі коржики.
Покрокове приготування хумуса можна подивитися тут.
Тапенада
Ще один соус-намазки, цього разу з прованської кухні. Тапенада готується з оливок, анчоусів і каперсів, які дали ім'я цьому рецепту: в Провансі їх називають tapenas. Також у тапенаду додають оливкову олію, часник, лимонний сік, трави та спеції, а інколи – в'ялені помідори. Оливкову пасту подають, намазавши на тости, як аперитив до вина, а також як соус для піци або як діп до нарізаних свіжих овочів. Крім того, тапенадом також фарширують птицю.
Інгредієнти:
маслини без кісточок – 200 г
філе солоних анчоусів – 10 шт.
мариновані каперси – 2 ст. л.
часник – 2 зубчики
оливкова олія – 150 мл
петрушка – 5 гілочок
чорний мелений перець – щіпка
Приготування:
Анчоуси промити – це необхідно, щоб позбавити їх від зайвої солі. Сіль, до речі, в цьому рецепті не потрібна, оскільки анчоуси з каперсами досить солоні.
Блендером крупно подрібнити петрушку, анчоуси і часник. З маслин злити рідину, додати їх у блендер, додати каперси і олію. Знову перемолоти блендером. Довго молоти не треба, соус має бути рихлої консистенції.
Сало з часником і зеленню
Ну і куди ж без сала, національного надбання України. Сало, перекручене з часником (за бажанням можна додати петрушку або кріп) – мабуть, найкраща закуска під горілку. Готується така намазка – без перебільшення – 5 хвилин. Все, що вам потрібно – це хороше сало без шкірки, часник, сіль, перець і пучок кропу. Покроковий рецепт приготування сала з часником і зеленню можна подивитися тут.
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