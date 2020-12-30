Закуски на Новий рік: як приготувати намазки на будь-який смак

Маша Сердюк FoodOboz 17:17, 30.12.2020 Оновлено: 17:47, 30.12.2020

Новий рік вже не за горами, сподіваємося, ви вже склали святкове меню. Якщо ні, тоді ми йдемо до вас.

Ми вам вже розповідали, як приготувати олів'є без ковбаси, ділилися з вами рецептами м'яса для святкового столу, а також давали поради, чим можна замінити радянські салати в новорічному меню. Цього разу редакція FoodOboz пропонує добірку закусок нашвидкоруч. Пропонуємо приготувати вам всілякі намазки – як з сиру, так і з м'яса, риби та овочів.

Мус із сиру

Найлегша в приготуванні закуска. Ця намазки стане відмінною основою для брускет, а також може виступати як соус-діп, куди можна вмочати грінки, крекери і грісіні.

Замість сиру можна взяти фету або рікоту.
vikalinka.com

Інгредієнти:

  • кисломолочний сир – 500 г

  • в'ялені томати в олії – 150 г

  • синій базилік – 1 пучок

  • зелений базилік – 1 пучок

  • часник – 2-3 зубчики

  • сіль, перець – за смаком

  • лимон – за бажанням

Приготування:

  1. Базилік помити, обірвати листочки. Часник почистити, розрізати кожен зубчик навпіл.

  2. Сир розділити на три частини. Потім перемолоти в блендері всі три частини окремо: одну частину з в'яленими томатами, другу – із синім базиліком, третю – з часником і зеленим базиліком.

  3. За бажанням додати сіль і перець і скропити лимонним соком.

Мухаммара

Мухаммара – це закуска, популярна на Близькому Сході. Готується вона з печених солодких червоних перців із додаванням чилі, волоських горіхів і спецій. Подають мухаммару як самостійну страву з коржиками, а також у якості соусу до м'яса, риби чи курки.

Мухаммару обожнюють у Туреччині, Лівані, Палестині.
cravingshappen.com

Інгредієнти:

  • солодкий червоний перець – 4 шт.

  • волоські горіхи (рубані) – 100 г

  • оливкова олія – 4 ст. л.

  • часник – 1 зубчик

  • томатна паста – 2 ст. л.

  • лимонний сік – 2 ст. л.

  • панірувальні сухарі – 1 склянка

  • гранатовий соус – 1 ст. л.

  • перець червоний пластівцями – 1 ч. л.

  • цукор – 1 ч. л.

  • кумін – 1 ч. л.

  • сіль – 1 ч. л.

Приготування:

  1. Духовку нагріти до 200 градусів. Викласти на деко перці та запікати 15-20 хвилин. Перевертати кожні п'ять хвилин до появи чорних підпалин.

  2. Гарячі перці покласти в поліетиленовий пакет, щільно закрити його, дати перцю полежати в пакеті 15-20 хвилин – так простіше буде їх почистити. Потім очистити їх від шкірки, перегородок і насіння.

  3. Горіхи прогріти на сухій сковороді без олії пару хвилин, потім подрібнити.

  4. Скласти всі інгредієнти в блендер і збити до однорідності. Викласти на таріль, полити оливковою олією і прикрасити волоськими горіхами. Остудити перед подачею.

У Туреччині в баклажанове пюре додають натуральний йогурт.
levantinerecipes.com

Бабагануш

Ще одна популярна намазка з Близького Сходу. Незважаючи на те, що в кожній країні ця закуска має власну назву (араби називають її бабагануш, в Ізраїлі це хацілім, у Туреччині – патлиджан езмесі), готується страва практично за ідентичною схемою.

Інгредієнти:

  • баклажани – 5 шт. (великі)

  • часник – 1 головка

  • лимон – половинка

  • сіль за смаком

  • зіра (кумин) – дрібка

  • оливкова олія – 1 ст. л.

  • копчена паприка – дрібка

  • кунжутний соус тахіні – 3-4 ст. л.

  • петрушка – кілька гілочок

Приготування:

  1. Баклажани помити і проткнути виделкою по всій довжині. Викласти на деко, туди ж викласти цілу головку часнику. Поставити в нагріту на 200 градусів духовку, запікати на 20 хвилин.

  2. За 20 хвилин дістати деко з духовки, забрати часник. Баклажани повернути в духовку ще на 20 хвилин.

  3. Дістати баклажани, розрізати вздовж і ложкою дістати з них м'якоть. Перекласти в блендер, додати печений часник (не забудьте тільки його почистити), сіль і зіру. Зіру краще брати мелену, якщо вона у вас в зернах, потовкти у ступці. Все перемолоти блендером.

  4. Додати тахіні, вичавити сік з половинки лимона. Знову перемішати.

  5. При подачі полити оливковою олією, присипати копченою паприкою та дрібно рубаною петрушкою.

Спробуйте гуакамоле з кукурудзяними чіпсами начос.
delish.com

Гуакамоле

Гуакамоле – намазка родом з Мексики. Насправді це звичайне пюре з м'якоті авокадо, в яке мексиканці додають часник, дрібно різані томати і цибулю, а також кізну та сік лайма. Подають гуакамоле з кукурудзяними чіпсами начос, проте для такої намазки цілком підійде і звичайний хліб, який ми радимо підсушити в тостері або на розпеченій сковороді без олії. Рецепт гуакамоле можна подивитися тут.

Кабачкова та баклажанна ікра

Ікра з кабачків і баклажанів – ще одна закуска, яка ідеально підходить для того, щоб вмочати в неї солоне печиво, хлібні палички та інші смачні штучки. Ми пропонуємо вам приготувати і кабачкову ікру (рецепти можна подивитися тут ), і баклажанну ікру (рецепти тут ).

Для приготування грибного паштету підійдуть будь-які гриби.
thehiddenveggies.com

Паштет

Паштет – ще один прекрасний варіант намазки. Плюс паштету в тому, що приготувати його можна з чого завгодно: з м'яса, печінки, риби, грибів або бобів. Все залежить від ваших гастрономічних уподобань.

Хумус

Класичний хумус готується лише з турецького гороху нут. Всі інші так звані "хумуси" – з сочевиці, наприклад, або квасолі, можна віднести до категорії овочевих паштетів. Ми пропонуємо вам не мудрувати і приготувати класичний хумус – з нутом і кунжутною пастою тахіні. А подавати до хумусу радимо свіжі овочі (найкраще нарізати їх товстенькою соломкою, аби зручно було вмочувати), а також свіжі коржики.

Покрокове приготування хумуса можна подивитися тут.

Не варто називати хумусом пасту зі звичайного горошку або сочевиці.
onceuponachef.com

Тапенада

Ще один соус-намазки, цього разу з прованської кухні. Тапенада готується з оливок, анчоусів і каперсів, які дали ім'я цьому рецепту: в Провансі їх називають tapenas. Також у тапенаду додають оливкову олію, часник, лимонний сік, трави та спеції, а інколи – в'ялені помідори. Оливкову пасту подають, намазавши на тости, як аперитив до вина, а також як соус для піци або як діп до нарізаних свіжих овочів. Крім того, тапенадом також фарширують птицю.

Інгредієнти:

  • маслини без кісточок – 200 г

  • філе солоних анчоусів – 10 шт.

  • мариновані каперси – 2 ст. л.

  • часник – 2 зубчики

  • оливкова олія – 150 мл

  • петрушка – 5 гілочок

  • чорний мелений перець – щіпка

Приготування:

  1. Анчоуси промити – це необхідно, щоб позбавити їх від зайвої солі. Сіль, до речі, в цьому рецепті не потрібна, оскільки анчоуси з каперсами досить солоні.

  2. Блендером крупно подрібнити петрушку, анчоуси і часник. З маслин злити рідину, додати їх у блендер, додати каперси і олію. Знову перемолоти блендером. Довго молоти не треба, соус має бути рихлої консистенції.

Тапенду можна мазати на хліб, а можна фарширувати цим соусом птицю.
Vicky Wasik / Serious Eats

Сало з часником і зеленню

Ну і куди ж без сала, національного надбання України. Сало, перекручене з часником (за бажанням можна додати петрушку або кріп) – мабуть, найкраща закуска під горілку. Готується така намазка – без перебільшення – 5 хвилин. Все, що вам потрібно – це хороше сало без шкірки, часник, сіль, перець і пучок кропу. Покроковий рецепт приготування сала з часником і зеленню можна подивитися тут.

Раніше OBOZREVATEL розповідав, що приготувати на гарнір замість картопляного пюре, гречки і макаронів.

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