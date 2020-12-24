12 гарниров, которые вы еще не пробовали

Гарнир — это не только картофельное пюре, макароны или гречневая каша. К мясу и рыбе отлично подойдут любые печеные, тушеные и жареные овощи.
Редакция FoodOboz уже рассказывала, как приготовить различные блюда из мяса и рыбы, сегодня мы предлагаем узнать, как приготовить блюда, которые станут отличным дополнениям к ним.
Глазировання свекла
свекла — 1 кг
бальзамический уксус — 1/2 чашки
жидкий мед — 3 ч. л.
соль, перец — по вкусу
растительно масло
зелень — для подачи
Приготовление:
Свеклу помыть, удалить хвостики, завернуть в фольгу и запечь до мягкости. Запекается свекла час-два, время зависит от размеров.
Готовую свеклу достать из духовки, остудить, почистить.
В небольшой кастрюле смешать бальзамический уксус и мед. Нагреть на сильном огне, пока уксус не уварится до консистенции сиропа. Снять с огня.
Свеклу нарезать кусочками. Выложить на блюдо и полить сверху глазурью. При подаче посыпать мелко рубленной зеленью.
Брюссельская капуста с лимоном
свежая брюссельская капуста – 500 г
лимон – половинка
соль, перец – по вкусу
растительное масло
Приготовление:
Брюссельскую капусту помыть, разрезать на половинки. Опустить в кипящую воду на одну минуту. Ровно на одну — иначе капуста станет слишком мягкой.
Выложить на смазанный маслом противень, посыпать солью и перцем. Немного полить растительным маслом.
Поставить в нагретую на максимум духовку и запекать до красивого коричневого цвета.
При подаче сбрызнуть лимонным соком и посыпать цедрой.
Кремовый шпинат
свежий шпинат – 1 кг
сливочное масло – 2 ст. л.
лук – 1 шт. (небольшая)
чеснок – 4 зубчика
соль, перец – по вкусу
сливочный сыр – 150 г (нарезать кусочками)
сливки – 1/2 стакана
мускатный орех – щепотка
Приготовление:
Большую кастрюлю с водой довести до кипения. Опустить в кастрюлю шпинат ровно на одну минут, после чего откинуть на дуршлаг и опустить в ледяную воду.
Отжать шпинат, чтобы удалить как можно больше жидкости. Крупно нарезать и отложить.
В глубокой сковороде нагреть сливочное масло, добавить мелко резанный лук и чеснок. Добавить соль и перец, готовить, помешивая, 3-5 минут, пока лук не станет мягким.
Добавить сливки и сыр. Готовить, помешивая, пока сливочный сыр не расплавится и не станет однородным.
Добавить шпинат. Тушить на среднем огне, пока смесь не загустеет (около 7-8 минут). В конце приготовления добавить мускатный орех и хорошо перемешать.
Брокколи в соевом соусе
брокколи – 1 головка
соевый соус – 2 ст. л.
чеснок – 2 зубчика
растительное масло – для жарки
Брокколи помыть, разобрать на соцветия, опустить в кипящую воду на 2-3 минуты.
Откинуть на дуршлаг, дать стечь воде, затем выложить на раскаленную и смазанную маслом сковороду. Влить соевый соус и выдавить чеснок.
Жарить на сильном огне, пока брокколи не подрумянится.
Пюре из овощей
Отдельный вид гарнира — пюре. В наших краях пюре обычно делают из картофеля, однако сегодня мы хотим рассказать вам альтернативные рецепты "пюрешки". Предлагаем вам приготовить:
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