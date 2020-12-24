12 гарниров, которые вы еще не пробовали

Гарнир — это не только картофельное пюре, макароны или гречневая каша. К мясу и рыбе отлично подойдут любые печеные, тушеные и жареные овощи.

Редакция FoodOboz уже рассказывала, как приготовить различные блюда из мяса и рыбы, сегодня мы предлагаем узнать, как приготовить блюда, которые станут отличным дополнениям к ним.

Глазировання свекла

Свеклу также можно отварить. Источник: farmbelly.com

свекла — 1 кг

бальзамический уксус — 1/2 чашки

жидкий мед — 3 ч. л.

соль, перец — по вкусу

растительно масло

зелень — для подачи

Приготовление:

Свеклу помыть, удалить хвостики, завернуть в фольгу и запечь до мягкости. Запекается свекла час-два, время зависит от размеров. Готовую свеклу достать из духовки, остудить, почистить. В небольшой кастрюле смешать бальзамический уксус и мед. Нагреть на сильном огне, пока уксус не уварится до консистенции сиропа. Снять с огня. Свеклу нарезать кусочками. Выложить на блюдо и полить сверху глазурью. При подаче посыпать мелко рубленной зеленью.

Брюссельская капуста с лимоном

Такую капусту можно добавлять в салаты. Источник: loveandlemons.com

свежая брюссельская капуста – 500 г

лимон – половинка

соль, перец – по вкусу

растительное масло

Приготовление:

Брюссельскую капусту помыть, разрезать на половинки. Опустить в кипящую воду на одну минуту. Ровно на одну — иначе капуста станет слишком мягкой. Выложить на смазанный маслом противень, посыпать солью и перцем. Немного полить растительным маслом. Поставить в нагретую на максимум духовку и запекать до красивого коричневого цвета. При подаче сбрызнуть лимонным соком и посыпать цедрой.

Кремовый шпинат

Шпинат вполне может быть самостоятельным блюдом. Источник: recipegirl.com

свежий шпинат – 1 кг

сливочное масло – 2 ст. л.

лук – 1 шт. (небольшая)

чеснок – 4 зубчика

соль, перец – по вкусу

сливочный сыр – 150 г (нарезать кусочками)

сливки – 1/2 стакана

мускатный орех – щепотка

Приготовление:

Большую кастрюлю с водой довести до кипения. Опустить в кастрюлю шпинат ровно на одну минут, после чего откинуть на дуршлаг и опустить в ледяную воду. Отжать шпинат, чтобы удалить как можно больше жидкости. Крупно нарезать и отложить. В глубокой сковороде нагреть сливочное масло, добавить мелко резанный лук и чеснок. Добавить соль и перец, готовить, помешивая, 3-5 минут, пока лук не станет мягким. Добавить сливки и сыр. Готовить, помешивая, пока сливочный сыр не расплавится и не станет однородным. Добавить шпинат. Тушить на среднем огне, пока смесь не загустеет (около 7-8 минут). В конце приготовления добавить мускатный орех и хорошо перемешать.

Брокколи в соевом соусе

При подаче можно посыпать арахисом. Источник: simplyrecipes.com

брокколи – 1 головка

соевый соус – 2 ст. л.

чеснок – 2 зубчика

растительное масло – для жарки

Брокколи помыть, разобрать на соцветия, опустить в кипящую воду на 2-3 минуты. Откинуть на дуршлаг, дать стечь воде, затем выложить на раскаленную и смазанную маслом сковороду. Влить соевый соус и выдавить чеснок. Жарить на сильном огне, пока брокколи не подрумянится.

Пюре из овощей

Пюре можно делать из любых овощей. Источник: downshiftology.com

Отдельный вид гарнира — пюре. В наших краях пюре обычно делают из картофеля, однако сегодня мы хотим рассказать вам альтернативные рецепты "пюрешки". Предлагаем вам приготовить:

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