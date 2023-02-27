Бабушкин суп с пельменями: как приготовить сытное блюдо за 20 минут

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
2,2 т.
Бабушкин суп с пельменями: как приготовить сытное блюдо за 20 минут

Пельмени – это не только вкусное второе блюдо, с ними можно приготовить сытный суп. Он приятно удивит вас насыщенным вкусом и ароматом, им с легкостью можно накормить всю семью. Самое главное – готовится суп очень быстро, а для приготовления нужно только несколько ингредиентов.

Фудблогер Марина Новикова (marisha_recepti) на своей странице в Instagram поделилась рецептом супа с пельменями и плавленым сыром.

Рецепт супа с пельменями и плавленым сыром

Ингредиенты:

  • картофель
  • лук
  • морковь
  • пельмени
  • плавленые сырки
  • соль, перец

Способ приготовления:

1. В кастрюлю налить воду и довести до кипения.

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2. Тем временем порезать картофель и насыпать его в кипящую воду. Варить до готовности.

Как приготовить суп с пельменями

3. Измельчить лук и натереть на терке морковь. Жарить до мягкости.

4. Когда картофель будет готов, добавить к нему зажарку, готовые пельмени, соль. Варить 3-4 минуты.

Суп с пельменями и плавленым сыром

5. После этого добавить натертые плавленые сырки, черный перец и зелень.

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