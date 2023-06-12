Баклажаны по-французски, которые вкуснее мяса: блюдо за 20 минут
Баклажаны – это очень вкусный и сытный овощ. Его можно жарить, варить, запекать, добавлять в супы и закуски.
В одном из кулинарных блогов (zhuravlina_cooking) в Instagram был опубликован рецепт запеченных баклажанов по-французски, которые получатся вкуснее мяса.
Ингредиенты:
- баклажаны – 2-3 шт
- помидоры – 2-3 шт
- сыр – 200 г
- майонез – 70-100 г
- масло оливковое (можно обычное) – 3-5 ст. л.
- чеснок – 3 зубчика
- соль
- перец молотый черный – 1\2 ч. л.
- хмели-сунели или прованские травы – 1 ст. л.
Способ приготовления:
1. К оливковому маслу добавить чеснок измельченный, хмели-сунели или прованские травы и черный перец молотый. Это будет заправка для овощей.
2. Баклажаны помыть и нарезать пластинками толщиной 5-6 мм. Переложить на пергамент.
3. Каждую пластину баклажана смазать заправкой и посыпать солью.
4. Помидоры порезать полукольцами, натереть сыр на терке. Выложить помидоры на баклажаны и посыпать сыром. Сверху сделать сеточку из майонеза.
5. Запекать баклажаны в разогретой духовке до 180 градусов 20 минут. Приятного аппетита!
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