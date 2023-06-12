Баклажаны – это очень вкусный и сытный овощ. Его можно жарить, варить, запекать, добавлять в супы и закуски.

В одном из кулинарных блогов (zhuravlina_cooking) в Instagram был опубликован рецепт запеченных баклажанов по-французски, которые получатся вкуснее мяса.

Ингредиенты:

баклажаны – 2-3 шт

помидоры – 2-3 шт

сыр – 200 г

майонез – 70-100 г

Видео дня

масло оливковое (можно обычное) – 3-5 ст. л.

чеснок – 3 зубчика

соль

перец молотый черный – 1\2 ч. л.

хмели-сунели или прованские травы – 1 ст. л.

Способ приготовления:

1. К оливковому маслу добавить чеснок измельченный, хмели-сунели или прованские травы и черный перец молотый. Это будет заправка для овощей.

2. Баклажаны помыть и нарезать пластинками толщиной 5-6 мм. Переложить на пергамент.

3. Каждую пластину баклажана смазать заправкой и посыпать солью.

4. Помидоры порезать полукольцами, натереть сыр на терке. Выложить помидоры на баклажаны и посыпать сыром. Сверху сделать сеточку из майонеза.

5. Запекать баклажаны в разогретой духовке до 180 градусов 20 минут. Приятного аппетита!

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: