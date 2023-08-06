Бюджетная черничная галета: идеальный летний десерт

Татьяна Козюк
FoodOboz
2 минуты
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Бюджетная черничная галета: идеальный летний десерт

Галета – легкий летний пирог, в основе которого песочное тесто и сочная начинка из свежих ягод или фруктов. Такая выпечка готовится быстро и из доступных продуктов. Начинка получается сочной, нежной и не вытекает в процессе выпечки, а тесто – хрустящим и просто тает во рту.

Редакция FoodOboz делится с вами простым и бюджетным рецептом черничного пирога – галеты, который готовится всего 30 минут.

Пирог галета с ягодами

Ингредиенты:

  • черника – 3,5 стекла
  • мука – 1,5 ст. л.
  • сахарный песок – 1 ст. л.
  • коричневый сахар – 1 ст. л.
  • цедра и сок 1 лимона
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Миндальная крошка:

  • Мука – 4 ст. л.
  • Миндаль – 1,4 стекла
  • Сахарный песок – 2 ст. л.
  • Коричневый сахар – 2 ст. л.
  • Сливочное масло – 3 ст. л.

Тесто:

  • мука – 1,4 ст.
  • масло сливочное – 1\2 ст.
  • кошерная соль – 1,4 ч. л.
  • ледяная вода – 1,4 ст.

Способ приготовления:

1. Для начала приготовить тесто. Для этого нужно смешать муку и соль.

2. Добавить порезанное масло и протереть массу до состояния крошки.

Тесто для галеты

3. Постепенно наливая воду, начать замешивать тесто. Оно должно получиться эластичным и не липнуть к рукам.

4. Готовое тесто раскатать в круг и выложить противень.

5. Для приготовления начинки необходимо смешать все нужные ингредиенты между собой. Выложить на середину теста, не доходя до боков. В свою очередь бока нужно завернуть внутрь так, чтобы начинка была видна, но не вытекала.

Начинка для галеты

6. Отдельно смешать все необходимые ингредиенты для крошки. Посыпать ягоды сверху.

7. Смазать тесто смесью воды и яйца, посыпать сахаром. Выпекать при температуре 180 градусов 20 минут. Приятного аппетита!

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