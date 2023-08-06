Бюджетная черничная галета: идеальный летний десерт
Галета – легкий летний пирог, в основе которого песочное тесто и сочная начинка из свежих ягод или фруктов. Такая выпечка готовится быстро и из доступных продуктов. Начинка получается сочной, нежной и не вытекает в процессе выпечки, а тесто – хрустящим и просто тает во рту.
Редакция FoodOboz делится с вами простым и бюджетным рецептом черничного пирога – галеты, который готовится всего 30 минут.
Ингредиенты:
- черника – 3,5 стекла
- мука – 1,5 ст. л.
- сахарный песок – 1 ст. л.
- коричневый сахар – 1 ст. л.
- цедра и сок 1 лимона
Миндальная крошка:
- Мука – 4 ст. л.
- Миндаль – 1,4 стекла
- Сахарный песок – 2 ст. л.
- Коричневый сахар – 2 ст. л.
- Сливочное масло – 3 ст. л.
Тесто:
- мука – 1,4 ст.
- масло сливочное – 1\2 ст.
- кошерная соль – 1,4 ч. л.
- ледяная вода – 1,4 ст.
Способ приготовления:
1. Для начала приготовить тесто. Для этого нужно смешать муку и соль.
2. Добавить порезанное масло и протереть массу до состояния крошки.
3. Постепенно наливая воду, начать замешивать тесто. Оно должно получиться эластичным и не липнуть к рукам.
4. Готовое тесто раскатать в круг и выложить противень.
5. Для приготовления начинки необходимо смешать все нужные ингредиенты между собой. Выложить на середину теста, не доходя до боков. В свою очередь бока нужно завернуть внутрь так, чтобы начинка была видна, но не вытекала.
6. Отдельно смешать все необходимые ингредиенты для крошки. Посыпать ягоды сверху.
7. Смазать тесто смесью воды и яйца, посыпать сахаром. Выпекать при температуре 180 градусов 20 минут. Приятного аппетита!
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