Можно ли замораживать апельсины и как правильно это сделать: советы нутрициолога

Когда апельсины замерзают, это изменяет их клеточную структуру, делая их более сочными и немного мягче. Замороженные апельсины будут иметь отличный вкус, если есть их в размороженном виде, но внешний вид будет не совсем таким, как у свежих.

Как сделать так, чтобы цитрусовые дольше сохраняли свой "презентабельный" вид и как правильно заморозить апельсины, рассказала в эксклюзивном комментарии FoodOboz нутрициолог, эксперт по детскому питанию Виктория Стельмах.

"Замороженные апельсины хранятся в морозильной камере 6-12 месяцев. Если у вас глубокая заморозка, хранить их там будет лучшим вариантом, они прослужат дольше, чем в комбинации из холодильника в морозильную камеру", – рассказала она.

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Главное, что вы должны сделать перед заморозкой апельсинов, советует эксперт, – слегка промойте их под холодной проточной водой, а затем высушите с помощью бумажного полотенца. Не используйте мыло или моющие средства на химической основе, поскольку это может оставить следы, которые могут повлиять на вкус и текстуру апельсинов.

Как заморозить целые апельсины:

1. Вымойте апельсин снаружи и высушите его хорошо, чтобы убрать лишнюю влагу и воду на кожуре.

2. Поместите апельсины в безопасный для заморозки пакет (ЗИП), закройте и попробуйте избавиться от лишнего воздуха. Лучше всего для этого подходит вакууматор.

Как заморозить половинки апельсина или ломтики

1. Вымойте апельсин снаружи и хорошо просушите.

2. Застелите противень пергаментом или вощеной бумагой.

3. Разрежьте апельсин пополам посредине (не от конца до конца).

4. Уложите их срезом вниз на пергамент. Прикройте пищевой пленкой. Поставьте в морозильную камеру на 4 часа.

5. Извлеките замороженные половинки апельсинов и поместите их в пакет, пригодный для замораживания, или контейнер.

Как заморозить апельсиновые сегменты (без кожуры)

1. Застелите противень пергаментом или вощеной бумагой.

2. Срежьте верхнюю и нижнюю часть апельсина.

3. Поместите нож около сердцевины и сделайте срез вниз в соответствии с формой кожуры. Очистите целые плоды.

4. Аккуратно от центра – разделите их.

5. Уложите сегменты на пергамент. Прикройте пищевой пленкой и положите в морозильную камеру.

6. Через некоторое время извлеките замороженные дольки апельсина и поместите его в безопасный пакет или контейнер для замораживания.

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