Можно ли замораживать апельсины и как правильно это сделать: советы нутрициолога
Когда апельсины замерзают, это изменяет их клеточную структуру, делая их более сочными и немного мягче. Замороженные апельсины будут иметь отличный вкус, если есть их в размороженном виде, но внешний вид будет не совсем таким, как у свежих.
Как сделать так, чтобы цитрусовые дольше сохраняли свой "презентабельный" вид и как правильно заморозить апельсины, рассказала в эксклюзивном комментарии FoodOboz нутрициолог, эксперт по детскому питанию Виктория Стельмах.
"Замороженные апельсины хранятся в морозильной камере 6-12 месяцев. Если у вас глубокая заморозка, хранить их там будет лучшим вариантом, они прослужат дольше, чем в комбинации из холодильника в морозильную камеру", – рассказала она.
Главное, что вы должны сделать перед заморозкой апельсинов, советует эксперт, – слегка промойте их под холодной проточной водой, а затем высушите с помощью бумажного полотенца. Не используйте мыло или моющие средства на химической основе, поскольку это может оставить следы, которые могут повлиять на вкус и текстуру апельсинов.
Как заморозить целые апельсины:
1. Вымойте апельсин снаружи и высушите его хорошо, чтобы убрать лишнюю влагу и воду на кожуре.
2. Поместите апельсины в безопасный для заморозки пакет (ЗИП), закройте и попробуйте избавиться от лишнего воздуха. Лучше всего для этого подходит вакууматор.
Как заморозить половинки апельсина или ломтики
1. Вымойте апельсин снаружи и хорошо просушите.
2. Застелите противень пергаментом или вощеной бумагой.
3. Разрежьте апельсин пополам посредине (не от конца до конца).
4. Уложите их срезом вниз на пергамент. Прикройте пищевой пленкой. Поставьте в морозильную камеру на 4 часа.
5. Извлеките замороженные половинки апельсинов и поместите их в пакет, пригодный для замораживания, или контейнер.
Как заморозить апельсиновые сегменты (без кожуры)
1. Застелите противень пергаментом или вощеной бумагой.
2. Срежьте верхнюю и нижнюю часть апельсина.
3. Поместите нож около сердцевины и сделайте срез вниз в соответствии с формой кожуры. Очистите целые плоды.
4. Аккуратно от центра – разделите их.
5. Уложите сегменты на пергамент. Прикройте пищевой пленкой и положите в морозильную камеру.
6. Через некоторое время извлеките замороженные дольки апельсина и поместите его в безопасный пакет или контейнер для замораживания.
Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, как можно необычно использовать апельсиновую цедру.