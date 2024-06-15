Чтобы долго не возиться с замешиванием теста и выпеканием хачапури – приготовьте его прямо на сковороде. Сырная масса будет отлично держать форму и не распадется. А сверху можно осторожно выложить сырой желток.

Идея приготовления сырного хачапури на сковороде опубликована на странице фудблогера Анастасии Мудрой (nastia mudraya) в Instagram. Сверху будет аппетитная золотистая корочка.

Ингредиенты:

кисломолочный творог – 90 г

яйца – 1 шт.

мука – 25 г

сыр твердый – 30 г

масло – 5 г

Способ приготовления:

1. К кисломолочному сыру добавить белок яйца, муку, 25 г натертого на мелкой терке сыра.

2. Посолить и перемешать.

3. Сформировать хачапури.

4. На сковороду влить растительное масло.

5. Выложить хачапури.

6. Жарить на медленном огне под крышкой несколько минут до румяной корочки.

7. Перевернуть хачапури.

8. Выложить желток яйца, посыпать оставшимся сыром.

9. Жарить еще несколько минут под крышкой. Важно следить, чтобы желток не схватился полностью и остался редким.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: