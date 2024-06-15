Элементарное хачапури на сковороде с сырым желтком: вы приготовите его за считанные минуты

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Элементарное хачапури на сковороде с сырым желтком: вы приготовите его за считанные минуты

Чтобы долго не возиться с замешиванием теста и выпеканием хачапури – приготовьте его прямо на сковороде. Сырная масса будет отлично держать форму и не распадется. А сверху можно осторожно выложить сырой желток.

Идея приготовления сырного хачапури на сковороде опубликована на странице фудблогера Анастасии Мудрой (nastia mudraya) в Instagram. Сверху будет аппетитная золотистая корочка.

Элементарное хачапури на сковороде с сырым желтком: вы приготовите его за считанные минуты

Ингредиенты:

  • кисломолочный творог – 90 г
  • яйца – 1 шт.
  • мука – 25 г
  • сыр твердый – 30 г
  • масло – 5 г

Способ приготовления:

Элементарное хачапури на сковороде с сырым желтком: вы приготовите его за считанные минуты

1. К кисломолочному сыру добавить белок яйца, муку, 25 г натертого на мелкой терке сыра.

2. Посолить и перемешать.

Элементарное хачапури на сковороде с сырым желтком: вы приготовите его за считанные минуты

3. Сформировать хачапури.

4. На сковороду влить растительное масло.

Элементарное хачапури на сковороде с сырым желтком: вы приготовите его за считанные минуты

5. Выложить хачапури.

6. Жарить на медленном огне под крышкой несколько минут до румяной корочки.

Элементарное хачапури на сковороде с сырым желтком: вы приготовите его за считанные минуты

7. Перевернуть хачапури.

8. Выложить желток яйца, посыпать оставшимся сыром.

Элементарное хачапури на сковороде с сырым желтком: вы приготовите его за считанные минуты

9. Жарить еще несколько минут под крышкой. Важно следить, чтобы желток не схватился полностью и остался редким.

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