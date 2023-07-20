Хрустящая галета с голубикой и сыром бри: делимся вариантом приготовления сезонного десерта
Если вы уже готовили галету с персиками и клубникой – пора сделать такой десерт с голубикой. Такая ягода идеально сочетается с нежным сыром бри, поэтому его обязательно нужно сюда добавить. Тесто получается очень хрустящим и плотным, поэтому начинка из него не будет выпадать.
Идея приготовления сочной галеты с голубикой и сыром бри опубликована на странице фудблогера Елены Зеленяк (foodstories.helen) в Instagram. Десерт получается очень сочным.
Ингредиенты для теста:
- 1 стакан муки из зеленой гречихи
- 1/3 стакана овсяной муки без глютена (его можно сделать в кофемолке) или цельнозерновой, пальто.
- 3/4 стакана миндальной муки
- 70 г масла гхи или сливочного масла
- щепотка соли
- холодное растительное молоко от 3 до 7 столовых ложек
- сыр бри
- 400 г голубика
- 50 г финикового сахара (любой природный сахар подходит)
- 10 г тапиоки
- ваниль по желанию
Способ приготовления:
1. Высыпать муку и соль в миску миксера. Добавить кусочками масло.
2. Смешать до состояния крошки. Масло должно хорошо сочетаться с мукой. Далее добавляете молоко, пока тесто не соединится в мягкую однородную массу.
3. Раскатайте тесто в круг между двумя листами пергамента.
4. Смешайте голубику, сахар и тапиоку.
5. Выложите на тесто порезанный сыр кусочками, сверху голубику.
6. Сверните тесто по кругу, формируя форму галеты.
7. Поставьте выпекаться в духовку на 40-50 минут при температуре 170 градусов.
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