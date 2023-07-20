Если вы уже готовили галету с персиками и клубникой – пора сделать такой десерт с голубикой. Такая ягода идеально сочетается с нежным сыром бри, поэтому его обязательно нужно сюда добавить. Тесто получается очень хрустящим и плотным, поэтому начинка из него не будет выпадать.

Идея приготовления сочной галеты с голубикой и сыром бри опубликована на странице фудблогера Елены Зеленяк (foodstories.helen) в Instagram. Десерт получается очень сочным.

Ингредиенты для теста:

1 стакан муки из зеленой гречихи

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1/3 стакана овсяной муки без глютена (его можно сделать в кофемолке) или цельнозерновой, пальто.

3/4 стакана миндальной муки

70 г масла гхи или сливочного масла

щепотка соли

холодное растительное молоко от 3 до 7 столовых ложек

сыр бри

400 г голубика

50 г финикового сахара (любой природный сахар подходит)

10 г тапиоки

ваниль по желанию

Способ приготовления:

1. Высыпать муку и соль в миску миксера. Добавить кусочками масло.

2. Смешать до состояния крошки. Масло должно хорошо сочетаться с мукой. Далее добавляете молоко, пока тесто не соединится в мягкую однородную массу.

3. Раскатайте тесто в круг между двумя листами пергамента.

4. Смешайте голубику, сахар и тапиоку.

5. Выложите на тесто порезанный сыр кусочками, сверху голубику.

6. Сверните тесто по кругу, формируя форму галеты.

7. Поставьте выпекаться в духовку на 40-50 минут при температуре 170 градусов.

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