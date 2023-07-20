Хрустящая галета с голубикой и сыром бри: делимся вариантом приготовления сезонного десерта

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Хрустящая галета с голубикой и сыром бри: делимся вариантом приготовления сезонного десерта

Если вы уже готовили галету с персиками и клубникой – пора сделать такой десерт с голубикой. Такая ягода идеально сочетается с нежным сыром бри, поэтому его обязательно нужно сюда добавить. Тесто получается очень хрустящим и плотным, поэтому начинка из него не будет выпадать.

Идея приготовления сочной галеты с голубикой и сыром бри опубликована на странице фудблогера Елены Зеленяк (foodstories.helen) в Instagram. Десерт получается очень сочным.

Хрустящая галета с голубикой и сыром бри: делимся вариантом приготовления сезонного десерта

Ингредиенты для теста:

  • 1 стакан муки из зеленой гречихи
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  • 1/3 стакана овсяной муки без глютена (его можно сделать в кофемолке) или цельнозерновой, пальто.
  • 3/4 стакана миндальной муки
  • 70 г масла гхи или сливочного масла
  • щепотка соли
  • холодное растительное молоко от 3 до 7 столовых ложек
  • сыр бри
  • 400 г голубика
  • 50 г финикового сахара (любой природный сахар подходит)
  • 10 г тапиоки
  • ваниль по желанию

Способ приготовления:

Хрустящая галета с голубикой и сыром бри: делимся вариантом приготовления сезонного десерта

1. Высыпать муку и соль в миску миксера. Добавить кусочками масло.

2. Смешать до состояния крошки. Масло должно хорошо сочетаться с мукой. Далее добавляете молоко, пока тесто не соединится в мягкую однородную массу.

Хрустящая галета с голубикой и сыром бри: делимся вариантом приготовления сезонного десерта

3. Раскатайте тесто в круг между двумя листами пергамента.

4. Смешайте голубику, сахар и тапиоку.

Хрустящая галета с голубикой и сыром бри: делимся вариантом приготовления сезонного десерта

5. Выложите на тесто порезанный сыр кусочками, сверху голубику.

6. Сверните тесто по кругу, формируя форму галеты.

Хрустящая галета с голубикой и сыром бри: делимся вариантом приготовления сезонного десерта

7. Поставьте выпекаться в духовку на 40-50 минут при температуре 170 градусов.

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