Кабачковые оладьи с твердым сыром: рецепт блюда для быстрого и сытного перекуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Кабачковые оладьи с твердым сыром: рецепт блюда для быстрого и сытного перекуса

Кабачковые оладьи можно готовить с твердым сыром и моцареллой, они придадут блюду очень приятного аромата. Для пикантности, в основу лучше добавить тертый чеснок и зелень. 

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Хрустящие кабачковые оладьи

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных кабачковых оладий с твердым сыром и чесноком. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • кабачок – 600 г
  • яйца – 2 шт.
  • сыр твердый – 150 г
  • мука – 3-5 ст.л.
  • соль, перец, гранулированный чеснок – по вкусу 
  • сметана для подачи

Способ приготовления: 

1. Кабачок натрите, перемешайте и отставить на несколько минут.

Ингредиенты для теста

2. Отожмите лишнюю жидкость, добавьте яйца, тертый сыр, творог, муку, перемешайте.

Основа для оладий

3. Жарьте на сухой сковородке или на масле.

Сколько жарить оладьи

Подавайте со сметаной, по желанию можно добавить чеснок в сметану!

Готовые оладьи

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