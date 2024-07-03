Кабачковые оладьи можно готовить с твердым сыром и моцареллой, они придадут блюду очень приятного аромата. Для пикантности, в основу лучше добавить тертый чеснок и зелень.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных кабачковых оладий с твердым сыром и чесноком.

Ингредиенты:

кабачок – 600 г

яйца – 2 шт.

сыр твердый – 150 г

мука – 3-5 ст.л.

соль, перец, гранулированный чеснок – по вкусу

сметана для подачи

Способ приготовления:

1. Кабачок натрите, перемешайте и отставить на несколько минут.

2. Отожмите лишнюю жидкость, добавьте яйца, тертый сыр, творог, муку, перемешайте.

3. Жарьте на сухой сковородке или на масле.

Подавайте со сметаной, по желанию можно добавить чеснок в сметану!

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