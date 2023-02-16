Чтобы оладьи были пышными и нежными – их чаще всего готовят на кефире. Но нельзя просто влить его в массу. Его обязательно нужно подогреть.

Идея приготовления пышных оладий на кефире опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником ketrin_lifestyle_ в Instagram.

Ингредиенты:

кефир – 250 мл (надо хорошо подогреть)

яйцо – 1 шт

сахар – 3 ст.л

соль – 0,5 ч.л

сода 0,5 ч.л или порошок для печенья

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мука – 240 г

растительное масло для жарки

Способ приготовления:

1. Кефир подогреть на огне или в микроволновке.

2. В миску просеиваем муку, добавляем соль и соду и перемешиваем. В другой миске перемешиваем яйцо, сахар. Добавляем нагретый кефир и снова перемешиваем.

3. Добавляем смесь муки, соли и соды. Замешиваем тесто и откладываем его "отдохнуть" на 5-7 минут.

4. После "отдыха" тесто не перемешиваем.

5. На разогретую сковороду наливаем масло.

6. Далее с помощью ложки выкладываем на сковороду оладьи.

7. Жарим на небольшом огне по несколько минут с каждой стороны до золотистой корочки.

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