Как правильно добавлять кефир в тесто для оладий, чтобы они были пышными: делимся технологией

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
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Как правильно добавлять кефир в тесто для оладий, чтобы они были пышными: делимся технологией

Чтобы оладьи были пышными и нежными – их чаще всего готовят на кефире. Но нельзя просто влить его в массу. Его обязательно нужно подогреть.

Идея приготовления пышных оладий на кефире опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником ketrin_lifestyle_ в Instagram.

Как правильно добавлять кефир в тесто для оладий, чтобы они были пышными: делимся технологией

Ингредиенты:

  • кефир – 250 мл (надо хорошо подогреть)
  • яйцо – 1 шт
  • сахар – 3 ст.л
  • соль – 0,5 ч.л
  • сода 0,5 ч.л или порошок для печенья
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  • мука – 240 г
  • растительное масло для жарки

Способ приготовления:

 

1. Кефир подогреть на огне или в микроволновке.

2. В миску просеиваем муку, добавляем соль и соду и перемешиваем. В другой миске перемешиваем яйцо, сахар. Добавляем нагретый кефир и снова перемешиваем.

Как правильно добавлять кефир в тесто для оладий, чтобы они были пышными: делимся технологией

3. Добавляем смесь муки, соли и соды. Замешиваем тесто и откладываем его "отдохнуть" на 5-7 минут.

4. После "отдыха" тесто не перемешиваем.

Как правильно добавлять кефир в тесто для оладий, чтобы они были пышными: делимся технологией

5. На разогретую сковороду наливаем масло.

6. Далее с помощью ложки выкладываем на сковороду оладьи.

 

7. Жарим на небольшом огне по несколько минут с каждой стороны до золотистой корочки.

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