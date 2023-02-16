Как правильно добавлять кефир в тесто для оладий, чтобы они были пышными: делимся технологией
Чтобы оладьи были пышными и нежными – их чаще всего готовят на кефире. Но нельзя просто влить его в массу. Его обязательно нужно подогреть.
Идея приготовления пышных оладий на кефире опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником ketrin_lifestyle_ в Instagram.
Ингредиенты:
- кефир – 250 мл (надо хорошо подогреть)
- яйцо – 1 шт
- сахар – 3 ст.л
- соль – 0,5 ч.л
- сода 0,5 ч.л или порошок для печенья
- мука – 240 г
- растительное масло для жарки
Способ приготовления:
1. Кефир подогреть на огне или в микроволновке.
2. В миску просеиваем муку, добавляем соль и соду и перемешиваем. В другой миске перемешиваем яйцо, сахар. Добавляем нагретый кефир и снова перемешиваем.
3. Добавляем смесь муки, соли и соды. Замешиваем тесто и откладываем его "отдохнуть" на 5-7 минут.
4. После "отдыха" тесто не перемешиваем.
5. На разогретую сковороду наливаем масло.
6. Далее с помощью ложки выкладываем на сковороду оладьи.
7. Жарим на небольшом огне по несколько минут с каждой стороны до золотистой корочки.
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