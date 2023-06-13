Чай из липы является одним из самых полезных и вкусным напитков, который готовится элементарно. Самое важное – правильно собрать цветки липы, а также их высушить и хранить целый год. Стоит отметить, что цветки липы очень хорошо сочетаются с ромашкой, шалфеем, чабрецом.

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как правильно собрать липу, а также – как сушить, хранить и готовить полезный, ароматный чай.

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Как правильно собирать липу для чая?

Липа цветет не больше 2 недель, и очень важно – успеть собрать цветки именно в этот период. Оптимальное время для сбора липы – когда большинство цветков на дереве только-только раскрылись, а другие находятся в фазе бутонизации, готовятся раскрыться. Если собрать ее раньше, ее цвет еще не вступит в свою целебную силу и это будет заметно даже по цвету заваренного чая. Если липа не дозрела, вы вместо насыщенного красноватого оттенка получите бледный. Если же опоздать, то вместо плотных, упругих цветков вам достанется светло-коричневая смесь с минимальным содержанием полезных веществ.

Важно: собирать цветки липы нужно вместе с прицветниками (полупрозрачным листом у цветка), осторожно обрывая или обрезая соцветия ножницами!

Где нельзя собирать липу

Собирать липовый цвет нельзя на обочинам дорог, где на них оседает пыль, пары бензина. Лучше всего рвать липу подальше от автомагистралей. А лучше всего – липовый лес, а также парковая зона, где воздух относительно чистый.

Как правильно сушить липу

После сбора цветки липы нужно сразу же сушить. Выложите их одним слоем на бумагу или на мешковину, плотную ткань. Сверху накройте марлей или бумагой, и обязательно оставьте в затененном месте до полного высыхания.

Важно: при сушке цветки нужно несколько раз перемешать, чтобы они равномернее и быстрее просушились и не запарились. А также важно, чтобы не попадали прямые солнечные лучи, так как липовый цвет после теряет часть своих полезных качеств!

Когда цветки липы станут ломкими, их нужно собрать, удаляя поврежденные или потемневшие соцветия, другие переложите в тканевые мешочки или стеклянные банки и храните в сухом прохладном месте!

Как правильно готовить липовый чай

Липу можно заваривать как отдельно, так и с другими травами. Сахар к напитку лучше не добавлять, чтобы не забивать вкус и аромат напитка.

Обдайте кипятком заварник, после положите цветы липы, залейте кипятком и дайте постоять 5-10 минут. Можно также просто заваривать в чашке.

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